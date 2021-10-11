Россия впервые победила в Словении

Сборная России проводила выездной матч против Словении в восьмом туре квалификации к ЧМ-2022. Результат – 2:1 в пользу России благодаря голам Дивеева и Джикии.

Команда впервые победила в Словении. Два предыдущих матча тоже состоялись в квалификации к чемпионатам мира. В 2001 году Россия уступила 1:2 в Любляне, но позже все же поехала на ЧМ-2002. В 2009-м сборная проиграла в стыковом матче 0:1 в Мариборе и не отобралась на ЧМ-2010.

В квалификации осталось две игры, они пройдут через месяц. 11 ноября Россия примет Кипр, а 14-го сыграет на выезде против Хорватии.