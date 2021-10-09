Аномалия новой сборной: Карпин постоянно оправдывается за качество, но Россия не пропускает и набирает очки

Сборная России при Карпине набрала десять очков за четыре матча. Единственная ничья – с Хорватией. Россия не пропустила ни одного мяча в этих играх, хотя задействовала уже двух вратарей. Гильерме играл в трех сентябрьских матчах, Сафонов впервые при Карпине сыграл со Словакией. Напоминаем: выбор вратарей полностью делегирован тренеру Кафанову.

Карпин вынужденно оправдывается после каждого матча во главе сборной:

🎙️ После Хорватии (0:0): «Результатом, конечно, недоволен. Игрой, пожалуй, тоже. Есть какое-то удовлетворение. Ок, одно очко, двигаемся дальше, надо обыгрывать Кипр с Мальтой. Волнения уже нет, есть отходняк».

🎙️ После Кипра (2:0): «Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после нее – очень плохо. Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи».

🎙️ После Мальты (2:0): «Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой». Здесь Карпин хотя бы сказал, что Россия выполнила задачу на игру и хорошо показала себя в прессинге.