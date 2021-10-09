Аномалия новой сборной: Карпин постоянно оправдывается за качество, но Россия не пропускает и набирает очки
Сборная России обыграла Словакию (1:0) в отборе на ЧМ-2022. По статистике – разгромное поражение сборной России. Результат позволил сборной остаться на втором месте. Она по-прежнему уступает Хорватии по дополнительным показателям, но далеко оторвалась от Словакии и Словении. Победа в следующем матче гарантирует России второе место в группе.
Валерий Карпин даже отказался развернуто говорить о качестве игры в послематчевом интервью: «Лучше вообще ничего не говорить. Все и так было видно на поле». Позже прокомментировал все такой фразой: «Матвей спас в нескольких моментах, он лучший игрок матча. К сожалению. Для меня, когда вратарь лучший игрок матча — это плохо. Значит, команда сыграла не очень».
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Сборная России при Карпине набрала десять очков за четыре матча. Единственная ничья – с Хорватией. Россия не пропустила ни одного мяча в этих играх, хотя задействовала уже двух вратарей. Гильерме играл в трех сентябрьских матчах, Сафонов впервые при Карпине сыграл со Словакией. Напоминаем: выбор вратарей полностью делегирован тренеру Кафанову.
Карпин вынужденно оправдывается после каждого матча во главе сборной:
🎙️ После Хорватии (0:0): «Результатом, конечно, недоволен. Игрой, пожалуй, тоже. Есть какое-то удовлетворение. Ок, одно очко, двигаемся дальше, надо обыгрывать Кипр с Мальтой. Волнения уже нет, есть отходняк».
🎙️ После Кипра (2:0): «Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после нее – очень плохо. Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи».
🎙️ После Мальты (2:0): «Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой». Здесь Карпин хотя бы сказал, что Россия выполнила задачу на игру и хорошо показала себя в прессинге.
Весной сборную России еще тренировал Станислав Черчесов. При нем сборная России победила Словению и Мальту, но проиграла Словакии. Это поражение остается для России единственным в этом отборочном турнире. Тогда Россия пропускала в каждом матче минимум по одному мячу (от Словакии – два).
До конца отборочного турнира остается три матча. Сборная России сыграет против Словении (в гостях), Кипра (дома) и Хорватии (в гостях). Первое место гарантирует России прямое попадание на ЧМ-2022. Второе место – участие в мини-турнире за место на чемпионат мира. Решающей игрой будет встреча с Хорватией, которая пройдет в ноябре.
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