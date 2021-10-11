Россия не проигрывает при Карпине в пятой игре подряд

Сборная России встречалась на выезде со сборной Словении в восьмом матче квалификации к ЧМ-2022. Итог – победа 2:1 благодаря голам Дивеева и Джикии в первом тайме.

Россия не проигрывает в матчах, когда ей руководит Валерий Карпин. Ранее команда при нем не проиграла Хорватии, Кипру, Мальте и Словакии. Более того, она не пропустила в тех матчах ни одного гола.

В квалификации осталось две игры, они пройдут через месяц. 11 ноября Россия примет Кипр, а 14-го сыграет на выезде против Хорватии.