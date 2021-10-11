Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Словения
Россия впервые пропустила при Карпине – забил словенец Иличич
вчера, 22:26
Сборная России в восьмом матче квалификации к ЧМ-2022 играет в гостях у Словении. Ведя 2:0, она пропустила гол от Йосипа Иличича.
Пропущенный гол стал первым для сборной России под руководством Валерия Карпина. Ранее Россия при Карпине не пропускала в играх против Хорватии, Кипра, Мальты и Словакии.
Это пятый пропущенный гол для сборной России в отборочном турнире. Остальные голы команда пропустила, когда ее тренером был Станислав Черчесов – от Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).
В квалификации осталось две игры, они пройдут через месяц. 11 ноября Россия примет Кипр, а 14-го сыграет на выезде против Хорватии.
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