Россия обеспечила себе как минимум второе место и выход в плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Сборная России сыграла против Словении в восьмом туре квалификации к ЧМ-2022 и победила 2:1 благодаря голам Дивеева и Джикии.

Победа обеспечила сборной России минимум второе место. Ниже него команда уже не опустится. Она поборется за первую строчку с Хорватией.

В квалификации осталось две игры, они пройдут через месяц. 11 ноября Россия примет Кипр, а 14-го сыграет на выезде против Хорватии.

У хорватов – матч в гостях против Мальты и игра с Россией дома.