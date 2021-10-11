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ЧМ-2022
Словения
Россия обеспечила себе как минимум второе место и выход в плей-офф квалификации к ЧМ-2022
вчера, 23:42
Сборная России сыграла против Словении в восьмом туре квалификации к ЧМ-2022 и победила 2:1 благодаря голам Дивеева и Джикии.
Победа обеспечила сборной России минимум второе место. Ниже него команда уже не опустится. Она поборется за первую строчку с Хорватией.
В квалификации осталось две игры, они пройдут через месяц. 11 ноября Россия примет Кипр, а 14-го сыграет на выезде против Хорватии.
У хорватов – матч в гостях против Мальты и игра с Россией дома.
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