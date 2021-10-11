Россия
ЧМ-2022
Георгий Джикия
Игорь Дивеев
Словения
Словения дважды пропустила от центральных защитников России: Джикия – через себя, Дивеев – затылком
вчера, 22:32
Словения и Россия проводят матч восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Россия никогда не побеждала Словению в гостях – два поражения.
В первом тайме Россия забила два гола: оба мяча – у центральных защитников. Игорь Дивеев забил затылком после навеса, Георгий Джикия – через себя.
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