Россия
ЧМ-2022
Георгий Джикия
Игорь Дивеев
Словения
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#Россия #ЧМ-2022 #Игорь Дивеев #Георгий Джикия #Словения

Словения дважды пропустила от центральных защитников России: Джикия – через себя, Дивеев – затылком

вчера, 22:32

Словения и Россия проводят матч восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Россия никогда не побеждала Словению в гостях – два поражения.

В первом тайме Россия забила два гола: оба мяча – у центральных защитников. Игорь Дивеев забил затылком после навеса, Георгий Джикия – через себя.

Раз:

Два:

Для Дивеева этот гол стал дебютным за сборную России. Через девять минут он заменился из-за травмы, хотя при Валерии Карпине провел полностью все матчи.

Джикия проводит 40-й матч за сборную России. Он выступает за нее с 2017 года и был одним из пяти капитанов команды при Карпине.

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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