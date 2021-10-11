Дивеев забил дебютный гол за сборную России и через девять минут заменился из-за травмы

Защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе России на отборочный матч к ЧМ-2022 против Словении. Это 12-й матч Дивеева за сборную.

На 28-й минуте он забил гол после навеса Даниила Фомина – дебютный мяч в составе России. За нее он выступает с 2020 года.

На 37-й минуте Дивеев покинул поле из-за травмы. Его заменил Максим Осипенко.

При Валерии Карпине Дивеев во всех матчах выходил в стартовом составе – пять из пяти, но впервые заменился.