Игорь Дивеев
ЧМ-2022
Россия
Словения
Дивеев забил дебютный гол за сборную России и через девять минут заменился из-за травмы
вчера, 22:20
Защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе России на отборочный матч к ЧМ-2022 против Словении. Это 12-й матч Дивеева за сборную.
На 28-й минуте он забил гол после навеса Даниила Фомина – дебютный мяч в составе России. За нее он выступает с 2020 года.
На 37-й минуте Дивеев покинул поле из-за травмы. Его заменил Максим Осипенко.
При Валерии Карпине Дивеев во всех матчах выходил в стартовом составе – пять из пяти, но впервые заменился.
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