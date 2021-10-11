Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Георгий Джикия
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Алексей Сутормин
Федор Смолов
Словения
#Россия #ЧМ-2022 #Валерий Карпин #Федор Смолов #Алексей Сутормин #Далер Кузяев #Георгий Джикия #Дмитрий Баринов #Словения
Карпин пять раз за пять матчей поменял капитана в сборной России. Теперь им стал Сутормин
вчера, 20:35
Россия сыграет против Словении в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.
Это пятый матч сборной России при главном тренере Валерии Карпине. Она ни разу не проиграла, но никогда не побеждала Словению в гостях. Стартовый состав – здесь.
Капитаном команды стал Алексей Сутормин. Он пятый капитан при Карпине. До этого с капитанской повязкой выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Далер Кузяев.
Где смотреть матч Словения – Россия
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