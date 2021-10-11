Карпин пять раз за пять матчей поменял капитана в сборной России. Теперь им стал Сутормин

Россия сыграет против Словении в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Это пятый матч сборной России при главном тренере Валерии Карпине. Она ни разу не проиграла, но никогда не побеждала Словению в гостях. Стартовый состав – здесь.

Капитаном команды стал Алексей Сутормин. Он пятый капитан при Карпине. До этого с капитанской повязкой выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Далер Кузяев.

Где смотреть матч Словения – Россия

Прогноз на матч Словения – Россия