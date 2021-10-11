Сутормин – капитан сборной России на матч против Словении

Россия сыграет против Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Фомин, Смолов, Бакаев, Миранчук.

Алексей Сутормин впервые выйдет с капитанской повязкой в сборной России.

Для Алексея Миранчука и Георгия Джикии этот матч станет 40-м за сборную России. Миранчук выступает за нее с 2015 года, Джикия – с 2017-го.

Россия никогда не побеждала Словению в гостях – два поражения. В первом матче отбора к ЧМ-2022 Россия победила Словению дома.

Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех

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