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ЧМ-2022
Словения
Сутормин – капитан сборной России на матч против Словении
вчера, 20:16
Россия сыграет против Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.
Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Фомин, Смолов, Бакаев, Миранчук.
- Алексей Сутормин впервые выйдет с капитанской повязкой в сборной России.
- Для Алексея Миранчука и Георгия Джикии этот матч станет 40-м за сборную России. Миранчук выступает за нее с 2015 года, Джикия – с 2017-го.
- Россия никогда не побеждала Словению в гостях – два поражения. В первом матче отбора к ЧМ-2022 Россия победила Словению дома.
Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех
Где смотреть матч Словения – Россия
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