Россия
ЧМ-2022
Словения
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Словения

Сутормин – капитан сборной России на матч против Словении

вчера, 20:16

Россия сыграет против Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Фомин, Смолов, Бакаев, Миранчук.

  • Алексей Сутормин впервые выйдет с капитанской повязкой в сборной России.
  • Для Алексея Миранчука и Георгия Джикии этот матч станет 40-м за сборную России. Миранчук выступает за нее с 2015 года, Джикия – с 2017-го.
  • Россия никогда не побеждала Словению в гостях – два поражения. В первом матче отбора к ЧМ-2022 Россия победила Словению дома.

Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех

Где смотреть матч Словения – Россия

Прогноз на матч Словения – Россия

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
Еще по теме
Аномалия новой сборной: Карпин постоянно оправдывается за качество, но Россия не пропускает и набирает очки
Россия при Карпине – это всегда разные крайние защитники. На Словакию вообще вышли два дебютанта
Главный футболист России этой осенью – глухой резервист. Как так вышло?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Словения