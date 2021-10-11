Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех

Россия сыграет против Словении в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Это шестой матч между командами (с учетом одного товарищеского). Россия пропустила во всех:

2021 . 2:1 ⚽️

. 2:1 ⚽️ 2009 . 0:1 ⚽️

. 0:1 ⚽️ 2009 . 2:1 ⚽️

. 2:1 ⚽️ 2001 . 1:2 ⚽️⚽️

. 1:2 ⚽️⚽️ 2001 . 1:1 ⚽️

. 1:1 ⚽️ 1996. 3:1 ⚽️

У России положительный баланс против Словении: три победы, два поражения и одна ничья. Оба поражения были в гостях, Россия никогда не побеждала в Словении.

Сборная России ни разу не пропустила при Валерии Карпине за четыре матча. Все голы в отборе к ЧМ-2022 она пропустила при Станиславе Черчесове.