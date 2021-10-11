Россия
Словения
ЧМ-2022
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Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех
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Россия сыграет против Словении в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.
Это шестой матч между командами (с учетом одного товарищеского). Россия пропустила во всех:
- 2021. 2:1 ⚽️
- 2009. 0:1 ⚽️
- 2009. 2:1 ⚽️
- 2001. 1:2 ⚽️⚽️
- 2001. 1:1 ⚽️
- 1996. 3:1 ⚽️
У России положительный баланс против Словении: три победы, два поражения и одна ничья. Оба поражения были в гостях, Россия никогда не побеждала в Словении.
Сборная России ни разу не пропустила при Валерии Карпине за четыре матча. Все голы в отборе к ЧМ-2022 она пропустила при Станиславе Черчесове.
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