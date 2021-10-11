Россия
Словения
ЧМ-2022
#Россия #Словения #ЧМ-2022
Поделиться:

Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех

0

Россия сыграет против Словении в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Это шестой матч между командами (с учетом одного товарищеского). Россия пропустила во всех:

  • 2021. 2:1 ⚽️
  • 2009. 0:1 ⚽️
  • 2009. 2:1 ⚽️
  • 2001. 1:2 ⚽️⚽️
  • 2001. 1:1 ⚽️
  • 1996. 3:1 ⚽️

У России положительный баланс против Словении: три победы, два поражения и одна ничья. Оба поражения были в гостях, Россия никогда не побеждала в Словении.

Сборная России ни разу не пропустила при Валерии Карпине за четыре матча. Все голы в отборе к ЧМ-2022 она пропустила при Станиславе Черчесове.

Матч завершен
Словения
Иличич 40'
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28'
Джикия 32'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Словения
#ЧМ-2022