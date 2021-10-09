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#ЧМ-2022 #Россия #Словения

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года

5 часов назад

За всю историю Россия и Словения в официальных матчах играли 5 раз:

  • 2 победы у России.
  • Ничья.
  • 2 победы у Словении.
  • 6:6 по забитым мячам.

11 октября команды встретятся снова в рамках отбора на ЧМ-2022. Котировки букмекеров:

  • Победа Словении – 2.55.
  • Ничья – 3.15.
  • Победа России – 2.95.

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Словения – Россия, 11 октября 2021 года

Словения
-:-
Россия
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Источник:
Гол
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