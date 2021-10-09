Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года

За всю историю Россия и Словения в официальных матчах играли 5 раз:

2 победы у России.

Ничья.

2 победы у Словении.

6:6 по забитым мячам.

11 октября команды встретятся снова в рамках отбора на ЧМ-2022. Котировки букмекеров:

Победа Словении – 2.55.

Ничья – 3.15.

Победа России – 2.95.

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Словения – Россия, 11 октября 2021 года