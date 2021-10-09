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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года
5 часов назад
За всю историю Россия и Словения в официальных матчах играли 5 раз:
- 2 победы у России.
- Ничья.
- 2 победы у Словении.
- 6:6 по забитым мячам.
11 октября команды встретятся снова в рамках отбора на ЧМ-2022. Котировки букмекеров:
- Победа Словении – 2.55.
- Ничья – 3.15.
- Победа России – 2.95.
Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Словения – Россия, 11 октября 2021 года
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