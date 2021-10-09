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#ЧМ-2022 #Россия #Словения

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

5 часов назад

Сборная России после 7 туров квалификации к ЧМ-2022:

  • 5 побед.
  • Ничья.
  • Поражение.
  • 11 забитых мячей.
  • 4 пропущенных.

В 8 туре Россия встретится со Словенией. Телеканал Россия 1 покажет матч в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 21:35 по московскому времени.

Словения
-:-
Россия
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Источник:
Гол
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