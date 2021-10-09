ЧМ-2022
Россия
Словения
Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
Сборная России после 7 туров квалификации к ЧМ-2022:
- 5 побед.
- Ничья.
- Поражение.
- 11 забитых мячей.
- 4 пропущенных.
В 8 туре Россия встретится со Словенией. Телеканал Россия 1 покажет матч в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 21:35 по московскому времени.
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