Миранчук и Джикия проведут 40-й матч за сборную России. Они вышли в старте против Словении

Сборная России сыграет в Мариборе против Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Алексей Миранчук попали в стартовый состав. Для них эта игра станет 40-й за сборную России. Джикия выступает в ней с 2017 года, Миранчук – с 2015-го.

Из этого состава больше всех матчей за сборную провел Федор Кудряшов – 46. Игра со Словенией станет 47-й. В тройку входят Федор Смолов (42) и Далер Кузяев (41).

Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех

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