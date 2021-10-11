Россия
ЧМ-2022
Георгий Джикия
Алексей Миранчук
Словения
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#Россия #ЧМ-2022 #Алексей Миранчук #Георгий Джикия #Словения

Миранчук и Джикия проведут 40-й матч за сборную России. Они вышли в старте против Словении

вчера, 20:26

Сборная России сыграет в Мариборе против Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Алексей Миранчук попали в стартовый состав. Для них эта игра станет 40-й за сборную России. Джикия выступает в ней с 2017 года, Миранчук – с 2015-го.

Из этого состава больше всех матчей за сборную провел Федор Кудряшов – 46. Игра со Словенией станет 47-й. В тройку входят Федор Смолов (42) и Далер Кузяев (41).

Россия провела против Словении шесть матчей – пропустила во всех

Где смотреть матч Словения – Россия

Прогноз на матч Словения – Россия

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
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Источник:
Гол
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