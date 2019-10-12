Обалдеть, Андорра победила. В последний раз такое было в 2017-м

У сборной Андорры потрясающая статистика. На данный момент она провела 163 официальных матча, и только 3 завершились победами (еще четыре были в товарищеских встречах). Среди них – выигрыши у Албании, Белоруссии, Венгрии, Лихтенштейна, Сан-Марино, Македонии и Молдавии.

Самое интересное, что этот отборочный цикл к чемпионату Европы уже стал лучшим в истории сборной Андорры. До этого победы были только в товарищеских матчах. Пока что самый лучший квалификационный раунд для Андорры был на ЧМ-2018: тогда сборная выиграла у венгров и сыграла вничью с Фарерскими островами. Так что для повторения легендарного достижения не хватает всего одной ничьей.

Забавно, что с 2010 года сборной руководит один тренер – бывший вратарь Андорры Кольдо. Еще более забавно то, как меняется его мнение относительно результатов матчей.



В 2011-м после поражения от России и 10 проигрышей в группе в отборе к Евро-2012 он сказал: «Когда начинался цикл, я рассчитывал побеждать в каждом матче, но получилось так, как получилось. Я с самого начала думал, что Россия будет первой в группе».