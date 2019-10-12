Обалдеть, Андорра победила. В последний раз такое было в 2017-м
Андорра победила в официальном матче – впервые в этом отборочном цикле к Евро-2020. До матча с Молдавией (в котором Андорра выиграла – 1:0) у нее было шесть поражений подряд с общим счетом 0:14.
Марк Валес, игрок норвежского «Саннефьорда» – герой. Забил третий гол Андорры в этом году.
У сборной Андорры потрясающая статистика. На данный момент она провела 163 официальных матча, и только 3 завершились победами (еще четыре были в товарищеских встречах). Среди них – выигрыши у Албании, Белоруссии, Венгрии, Лихтенштейна, Сан-Марино, Македонии и Молдавии.
Самое интересное, что этот отборочный цикл к чемпионату Европы уже стал лучшим в истории сборной Андорры. До этого победы были только в товарищеских матчах. Пока что самый лучший квалификационный раунд для Андорры был на ЧМ-2018: тогда сборная выиграла у венгров и сыграла вничью с Фарерскими островами. Так что для повторения легендарного достижения не хватает всего одной ничьей.
Забавно, что с 2010 года сборной руководит один тренер – бывший вратарь Андорры Кольдо. Еще более забавно то, как меняется его мнение относительно результатов матчей.
В 2011-м после поражения от России и 10 проигрышей в группе в отборе к Евро-2012 он сказал: «Когда начинался цикл, я рассчитывал побеждать в каждом матче, но получилось так, как получилось. Я с самого начала думал, что Россия будет первой в группе».
Сейчас Кольдо говорит: «Мы играем в свое удовольствие. Мы чаще не смотрим на результат и просто стараемся играть за свою страну и цвета».
Получается в общем не очень. Зато прямо сейчас Андорра может радоваться седьмой победе в своей истории.