Худшая команда Великобритании наконец-то выиграла матч. Позади 73 игры и 840 дней без побед
История из Шотландии. В 1974 году был создан футбольный клуб под названием «Форт Уильям». Он из одноименного маленького городка, в котором проживают около 10 тысяч человек. Форт-Уильям расположен на севере Шотландии у подножия самой высокой горы на Британских островах Бен-Невис (почти полтора километра высотой). Здесь нередко проводились этапы чемпионатов мира по маунтинбайку.
Что касается команды, то она участвует в любительской футбольной лиге Хайленд, из которой невозможно вылететь, но есть шанс выбраться выше (лучшая команда участвует в стыковых играх). По силе это пятая и последняя лига Шотландии. Но при этом клубы получают возможность играть в Кубке Шотландии.
«Форт» в соревновании – каждый раз главный аутсайдер, а в последний сезон даже окончил сезон с минусом очков. Из 34 матчей команде удалось сыграть дважды вничью (остальные – поражения), но при этом с нее сняли девять баллов за участие незарегистрированного игрока. Тренер клуба злился: «Это похоже на охоту на ведьм, все против нас. Мы стараемся смотреть позитивно, но снятие девяти очков – просто удар в челюсть».
Вероятно, в том числе и это так расстроило парней, что они пропустили в 34 матчах аж 245 голов. В десяти играх в ворота «Форта» влетало не менее 10 голов, самое жуткое поражение – 1:14.
Зато эти ребята кладут «паненками», когда есть возможность.
Перед сезоном-2019/20 состав «Форта» пополнили на правах аренды девять игроков клуба «Инвернесс», выступающего в шотландском Чемпионшипе. Выгодно обоим – одним перестать выдавать позорные результаты, другим – прокачать молодежь.
Итог – победа 5:2 в матче Кубка Северной Шотландии над его семикратным обладателем, командой «Наирн Каунти». Кстати, она тоже рубится в Хайленд-лиге, финишировала 11-й в прошлом сезоне.
BBC сообщает, что «Форт» прервал 73-матчевую серию без побед, которая длилась почти три года – 840 дней. Кстати, прошлая победа тоже была крупной – 4:1. Жуткая серия могла прерваться еще в феврале, когда клуб вел в счете после первого тайма, но игру отменили из-за сильно дождя.
Вот так болели за «Форт» в историческом матче против «Наирн».
Вот как за эти дни росло количество подписчиков у клуба в твиттере (вторник, среда, четверг):
Угодили в тренды тут же.
А вот как они радовались. История!
BBC также сообщает, что игроки «Форта» в среднем получают 20 фунтов (полторы тысячи рублей на наши деньги) в неделю. Интересно, раскошелится ли руководство теперь на бонусы?