Худшая команда Великобритании наконец-то выиграла матч. Позади 73 игры и 840 дней без побед

Что касается команды, то она участвует в любительской футбольной лиге Хайленд, из которой невозможно вылететь, но есть шанс выбраться выше (лучшая команда участвует в стыковых играх). По силе это пятая и последняя лига Шотландии. Но при этом клубы получают возможность играть в Кубке Шотландии.

«Форт» в соревновании – каждый раз главный аутсайдер, а в последний сезон даже окончил сезон с минусом очков. Из 34 матчей команде удалось сыграть дважды вничью (остальные – поражения), но при этом с нее сняли девять баллов за участие незарегистрированного игрока . Тренер клуба злился: «Это похоже на охоту на ведьм, все против нас. Мы стараемся смотреть позитивно, но снятие девяти очков – просто удар в челюсть».

Вероятно, в том числе и это так расстроило парней, что они пропустили в 34 матчах аж 245 голов . В десяти играх в ворота «Форта» влетало не менее 10 голов, самое жуткое поражение – 1:14.

Зато эти ребята кладут «паненками», когда есть возможность.