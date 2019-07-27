В Америке божит клуб, в составе которого граждане 12 разных стран

ФК «Лос-Анджелес» (не путать с «Лос-Анджелес Гэлакси») сейчас – лучший клуб МЛС. Он лидирует в Западной конференции (после 21 тура) и забил больше всех в лиге (51). «Лос-Анджелес» появился в 2014-м, а в самой МЛС выступает только второй год: до этого клуб оформлял документы, готовил базу и строил стадион.

Самое яркое в лидерстве «Лос-Анджелеса» не сроки развития, а пестрота состава. В заявке числятся граждане 12 разных государств: это еще без учета двойного гражданства у некоторых из них.