ФК Лос-Анджелес
МЛС
Карлос Вела
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#ФК Лос-Анджелес #МЛС #Карлос Вела

В Америке божит клуб, в составе которого граждане 12 разных стран

27 июля 2019, 10:03
Роман Абрамов
Денис Лапшин

ФК «Лос-Анджелес» (не путать с «Лос-Анджелес Гэлакси») сейчас – лучший клуб МЛС. Он лидирует в Западной конференции (после 21 тура) и забил больше всех в лиге (51). «Лос-Анджелес» появился в 2014-м, а в самой МЛС выступает только второй год: до этого клуб оформлял документы, готовил базу и строил стадион. 

Самое яркое в лидерстве  «Лос-Анджелеса» не сроки развития, а пестрота состава. В заявке числятся граждане 12 разных государств: это еще без учета двойного гражданства у некоторых из них.  

тут США, Мексика, Бразилия, Колумбия, Канада, Ливия, Иран, Ямайка, Уругвай, Гана, Норвегия, Сальвадор.

Возможно, это связано с тем, что управляющая группа «Лос-Анджелеса» тоже международная. Например, один из лидеров команды инвесторов – вьетнамский бизнесмен Хенри Нгуен. Также там есть малазийский миллионер Винсент Тан и много кого еще. 

Кого из состава вы можете или должны знать: 

  • Молодой уругваец Диего Росси. Он играет в «Лос-Анджелесе» второй год, все это время много забивает и уже мелькал в русских новостях по теме инсайдов.
  • Норвежец Адама Диоманде. Он этнический ивуариец, а до США играл в Норвегии, Англии и даже Белоруссии.
  • Сальвадорец Родольфо Селайя. Он заезжал на год в  «Аланию» в ФНЛ сезона-2011/2012, а на следующий год даже отметился в одном матче РПЛ. 
  • Мексиканец Карлос Вела. Главная звезда и лучший форвард МЛС (Златан, прости). У него 21 гол в 20 турах.  
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