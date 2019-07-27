В Америке божит клуб, в составе которого граждане 12 разных стран
ФК «Лос-Анджелес» (не путать с «Лос-Анджелес Гэлакси») сейчас – лучший клуб МЛС. Он лидирует в Западной конференции (после 21 тура) и забил больше всех в лиге (51). «Лос-Анджелес» появился в 2014-м, а в самой МЛС выступает только второй год: до этого клуб оформлял документы, готовил базу и строил стадион.
Самое яркое в лидерстве «Лос-Анджелеса» не сроки развития, а пестрота состава. В заявке числятся граждане 12 разных государств: это еще без учета двойного гражданства у некоторых из них.
Возможно, это связано с тем, что управляющая группа «Лос-Анджелеса» тоже международная. Например, один из лидеров команды инвесторов – вьетнамский бизнесмен Хенри Нгуен. Также там есть малазийский миллионер Винсент Тан и много кого еще.
Кого из состава вы можете или должны знать:
- Молодой уругваец Диего Росси. Он играет в «Лос-Анджелесе» второй год, все это время много забивает и уже мелькал в русских новостях по теме инсайдов.
- Норвежец Адама Диоманде. Он этнический ивуариец, а до США играл в Норвегии, Англии и даже Белоруссии.
- Сальвадорец Родольфо Селайя. Он заезжал на год в «Аланию» в ФНЛ сезона-2011/2012, а на следующий год даже отметился в одном матче РПЛ.
- Мексиканец Карлос Вела. Главная звезда и лучший форвард МЛС (Златан, прости). У него 21 гол в 20 турах.