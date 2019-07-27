ФК Лос-Анджелес

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В Америке божит клуб, в составе которого граждане 12 разных стран
#ФК Лос-Анджелес
Златан опять доказал, что он лучший. Забил хет-трик в главном дерби сезона МЛС
#Златан Ибрагимович
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