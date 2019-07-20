Златан опять доказал, что он лучший. Забил хет-трик в главном дерби сезона МЛС

Несколько дней назад Ибрагимовичу из «Гэлакси» вручили награду ESPYS по версии американского телеканала ABC. Она означает признание Златана лучшим игроком года в МЛС. Сам Ибрагимович перед этим бомбанул очередной мощной цитатой: «За карьеру я выиграл уже 33 трофея. Вероятно, это больше, чем у вообще всей МЛС».

Ибрагимович говорит, что приехал в МЛС совсем не для отдыха. Даже в 37 лет он держит себя в форме и колотит голы на уровне лучших. В этом сезоне Ибрагимович забил 16 голов и сделал три ассиста. Круче него с космическими 21+12 выступает только Карлос Вела . Так интересно совпало, что Вела играет в другом «Лос-Анджелесе», который по очкам опережает всех в лиге.

«Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции и во всей МЛС, набрав 46 очков. «Гэлакси» идет сразу за ним, но проигрывает девять очков. До их дерби разрыв был еще больше, а тут все решилось в противостоянии Ибры и Велы. Мексиканец забил с пенальти и с игры, Златан оформил хет-трик. «Гэлакси» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счетом 3:2. Ибрагимович опять показал мощь.