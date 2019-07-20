Златан опять доказал, что он лучший. Забил хет-трик в главном дерби сезона МЛС
Несколько дней назад Ибрагимовичу из «Гэлакси» вручили награду ESPYS по версии американского телеканала ABC. Она означает признание Златана лучшим игроком года в МЛС. Сам Ибрагимович перед этим бомбанул очередной мощной цитатой: «За карьеру я выиграл уже 33 трофея. Вероятно, это больше, чем у вообще всей МЛС».
Ибрагимович говорит, что приехал в МЛС совсем не для отдыха. Даже в 37 лет он держит себя в форме и колотит голы на уровне лучших. В этом сезоне Ибрагимович забил 16 голов и сделал три ассиста. Круче него с космическими 21+12 выступает только Карлос Вела. Так интересно совпало, что Вела играет в другом «Лос-Анджелесе», который по очкам опережает всех в лиге.
«Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции и во всей МЛС, набрав 46 очков. «Гэлакси» идет сразу за ним, но проигрывает девять очков. До их дерби разрыв был еще больше, а тут все решилось в противостоянии Ибры и Велы. Мексиканец забил с пенальти и с игры, Златан оформил хет-трик. «Гэлакси» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счетом 3:2. Ибрагимович опять показал мощь.
Для Велы в этом сезоне есть большая личная мотивация. Он уехал сюда из «Сосьедада» в 2018-м, чтобы реально бороться за трофеи. Вела стартовал в МЛС с 14 голов и трех передач, а в этом сезоне уже перекрыл собственное достижение. И перекроет еще на кучу голов, потому что хочет стать лучшим игроком МЛС, а весь «Лос-Анджелес» играет только на него и его способности.
Они есть, но к 30 годам Вела выиграл только юношеский ЧМ и Кубок КОНКАКАФ-2009. Никаких клубных достижений в его карьере не было. Во многом из-за этого Златан даже сейчас считает себя лучшим игроком, чем мотивированный Вела. Перед игрой Ибрагимович выводил Велу из себя цитатами о том, что сам он в его возрасте играл в Европе и побеждал.
Были слова и не только о Веле. «Я приехал сюда, потому что сказал, что однажды буду играть в Америке и покажу им, как играть в игру. К сожалению, у меня была травма, и это замедлило меня самого и весь процесс приезда сюда. Но я пришел и чувствую себя хорошо. Я все еще чувствую, что могу выступить. И это самое главное», – рассказывал Златан перед этим матчем.
Еще одно мощное выступление Златана: «Здесь я похож на «Феррари» рядом с «Фиатами». Это обыграли даже в твиттере «Гэлакси».
Сам Ибрагимович не зря вспомнил приезд в Америку. Здесь он начинал с двух красивых голов как раз в ворота «Лос-Анджелеса». Время идет, возраст прибавляется, а Златан забивает уже три. Как тут не сказать, что он все еще лучший?