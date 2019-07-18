Впечатляющий дебют в МЛС. Воспитанник Симеоне забил шикарный гол после розыгрыша углового
Густаво Боу в Европе знают мало – он там никогда не играл. Но если спросить Диего Симеоне, то нынешний тренер «Атлетико» мог бы что-то рассказать. Когда он тренировал «Ривер Плейт», то вытащил Боу из молодежного состава.
Парень дебютировал в 2008-м за «Ривер». Сыграл пять минут, но, по его словам, они длились как целый день. Сейчас он – игрок американского «Нью-Инглэнд Революшн», который ночью обыграл «Ванкувер» 4:0. Дебют Боу в МЛС получился круче, чем тогда.
Посмотрите, какой роскошный гол он забил:
Кстати, клуб возглавляет известный американский тренер Брюс Арена, который возил сборную США на два чемпионата мира, Олимпиаду и выигрывал с ней Золотой Кубок КОНКАКАФ.
Сейчас он совмещает посты главного тренера и спортивного директора «Нью-Инглэнд» и заодно хвастается, что научил Боу этому трюку на вчерашней тренировке. Гол был забит перед перерывом, а во время него Арена и дал интервью.
Новая команда Боу в Восточной конференции МЛС идет восьмой.
Еще несколько фактов о жизни парня, который стал героем дня в американской лиге:
• Начинал в «Ривере», но там не закрепился. Получилось в «Расинге», где Боу вошел в историю как лучший бомбардир Кубка Либертадорес-2015 (восемь мячей). Притом его команда вылетела еще в четвертьфинале. Он в том розыгрыше забил всего в четырех матчах, но дважды отметился хет-триками.
• Через пару лет «Расинг» продал его мексиканской «Тихуане» за серьезные деньги – восемь миллионов евро. Те вряд ли пожалели – 20 голов в 49 матчах.
• В чем парню точно повезло в карьере. «Я играл со многими великими футболистами – Фалькао, Ортегой, Гальярдо, Алмейдой, Алексисом Санчесом. Многому у них научился и хотел бы играть с ними как можно дольше», – вспоминал Боу.
• Его кумир – Хавьер Савиола, поэтому он любит играть под седьмым номером.
На характер Густаво во многом повлияла личная трагедия. «В 15 лет я попал в «Ривер», и время тогда было невероятным тяжелом – болела моя мама. Через два месяца мы узнали, что у нее рак. Это были худшие месяцы в моей жизни». Мама умерла. Ее мечтой был дебют сына в аргентинском чемпионате.