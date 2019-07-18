Впечатляющий дебют в МЛС. Воспитанник Симеоне забил шикарный гол после розыгрыша углового

Новая команда Боу в Восточной конференции МЛС идет восьмой.

Еще несколько фактов о жизни парня, который стал героем дня в американской лиге:

• Начинал в «Ривере», но там не закрепился. Получилось в «Расинге», где Боу вошел в историю как лучший бомбардир Кубка Либертадорес-2015 (восемь мячей). Притом его команда вылетела еще в четвертьфинале. Он в том розыгрыше забил всего в четырех матчах, но дважды отметился хет-триками.

• Через пару лет «Расинг» продал его мексиканской «Тихуане» за серьезные деньги – восемь миллионов евро. Те вряд ли пожалели – 20 голов в 49 матчах.

• В чем парню точно повезло в карьере. «Я играл со многими великими футболистами – Фалькао, Ортегой, Гальярдо, Алмейдой, Алексисом Санчесом. Многому у них научился и хотел бы играть с ними как можно дольше», – вспоминал Боу.

• Его кумир – Хавьер Савиола, поэтому он любит играть под седьмым номером.