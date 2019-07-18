МЛС
Густаво Боу
Нью-Инглэнд Революшн
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#МЛС #Густаво Боу #Нью-Инглэнд Революшн

Впечатляющий дебют в МЛС. Воспитанник Симеоне забил шикарный гол после розыгрыша углового

18 июля 2019, 14:09
Михаил Морозов

Густаво Боу в Европе знают мало – он там никогда не играл. Но если спросить Диего Симеоне, то нынешний тренер «Атлетико» мог бы что-то рассказать. Когда он тренировал «Ривер Плейт», то вытащил Боу из молодежного состава.

Парень дебютировал в 2008-м за «Ривер». Сыграл пять минут, но, по его словам, они длились как целый день. Сейчас он – игрок американского «Нью-Инглэнд Революшн», который ночью обыграл «Ванкувер» 4:0. Дебют Боу в МЛС получился круче, чем тогда.

Посмотрите, какой роскошный гол он забил:

Кстати, клуб возглавляет известный американский тренер Брюс Арена, который возил сборную США на два чемпионата мира, Олимпиаду и выигрывал с ней Золотой Кубок КОНКАКАФ.

Сейчас он совмещает посты главного тренера и спортивного директора «Нью-Инглэнд» и заодно хвастается, что научил Боу этому трюку на вчерашней тренировке. Гол был забит перед перерывом, а во время него Арена и дал интервью.

Новая команда Боу в Восточной конференции МЛС идет восьмой.

Еще несколько фактов о жизни парня, который стал героем дня в американской лиге:

• Начинал в «Ривере», но там не закрепился. Получилось в «Расинге», где Боу вошел в историю как лучший бомбардир Кубка Либертадорес-2015 (восемь мячей). Притом его команда вылетела еще в четвертьфинале. Он в том розыгрыше забил всего в четырех матчах, но дважды отметился хет-триками.

• Через пару лет «Расинг» продал его мексиканской «Тихуане» за серьезные деньги – восемь миллионов евро. Те вряд ли пожалели – 20 голов в 49 матчах.

• В чем парню точно повезло в карьере. «Я играл со многими великими футболистами – Фалькао, Ортегой, Гальярдо, Алмейдой, Алексисом Санчесом. Многому у них научился и хотел бы играть с ними как можно дольше», – вспоминал Боу.

• Его кумир – Хавьер Савиола, поэтому он любит играть под седьмым номером.

На характер Густаво во многом повлияла личная трагедия. «В 15 лет я попал в «Ривер», и время тогда было невероятным тяжелом – болела моя мама. Через два месяца мы узнали, что у нее рак. Это были худшие месяцы в моей жизни». Мама умерла. Ее мечтой был дебют сына в аргентинском чемпионате.

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