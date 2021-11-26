Россия
ЧМ-2022
Польша
Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022. Статистика личных встреч
час назад
26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. Итоги жеребьевки можете узнать здесь. Сборной России досталась команда Польши. Матч состоится 24 марта. Статистика личных встреч этих команд:
- Всего было 5 матчей.
- Одна победа у России.
- Одна победа у Польши.
- Три ничьих.
- Общий счет – 7:7.
Победитель пары дома сыграет 28 марта с победителем пары Швеции и Чехии.
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