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#Россия #ЧМ-2022 #Польша

Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022. Статистика личных встреч

час назад

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. Итоги жеребьевки можете узнать здесь. Сборной России досталась команда Польши. Матч состоится 24 марта. Статистика личных встреч этих команд:

  • Всего было 5 матчей.
  • Одна победа у России.
  • Одна победа у Польши.
  • Три ничьих.
  • Общий счет – 7:7.

Победитель пары дома сыграет 28 марта с победителем пары Швеции и Чехии.

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Источник:
Гол
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