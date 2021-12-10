Россия
Польша
ЧМ-2022
Россия проведет стыковой матч к ЧМ-2022 против Польши в «Лужниках»
39 минут назад
Россия сыграет против Польши в стыковом матче к чемпионату мира-2022. В случае победы она попадет на победителя пары Швеция – Чехия и тоже проведет эту игру в «Лужниках».
- Россия заняла второе место в отборочной группе к ЧМ-2022. Чтобы попасть на финальный турнир, ей нужно выиграть два матча.
- Россия попадала на два последних чемпионата мира: в 2014 году выиграла отборочную группу, в 2018-м – попала напрямую как организатор.
Левандовски отказался от решающего матча в отборе к ЧМ-2022. Возможно, из-за этого Россия сыграет с Польшей в стыках
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые