Польша
Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Польша #Евро-2020

Польша объявила состав на Евро через компьютер на Windows XP: как будто тренер случайно запустил утечку

5 часов назад

Польша необычно объявила предварительный состав на Евро-2020.

Она сделала на ютубе прямую-трансляцию с названием, как будто это случайная утечка от тренера Паулу Соузы.

Трансляция длится больше двух часов и напичкана кучей отсылок к польскому футболу.

На экране – Windows XP, а Соуза пишет игрокам через старенький польский мессенджер Gadu Gadu (что-то вроде нашего ICQ). Еще он якобы слушает музыку и скроллит сайт сборной.

Как создавалась «Безмятежность» – главная заставка рабочего стола в истории. Поле появилось из-за вреда насекомых, а фотограф разбогател

Игроков Соуза находит через поиск города, где выступает футболист.

Еще Соуза смотрит нарезку матча СССР-Польша и имеет на рабочем столе файл «analiza - Rosja» (у России товарищеский матч с поляками первого июня). 

На вопросы Соуза начинает отвечать с фразы «Спасибо за вопрос…» Это польский мем – Соуза в реальности постоянно так делает.

За пять часов видео собрало почти 100 тысяч просмотров. Большинство комментариев в трансляции – смеющийся эмодзи. 

Вот сам состав в официальной форме. Из игроков РПЛ в основе тут Крыховяк и Рыбус

В резерв попали Аугустыняк и Шиманьски.

Еще по теме
УЕФА выпустил плейлист к Евро-2020 с Моргенштерном и другим русским рэпером. И удалил через полдня, когда заметил мат и гомофобию
Жирков показал видео, как на него в раздевалке орет Слуцкий. Тогда был слух, что из-за этого он не поехал на Евро-2016
Смолов забивает на уровне лучших игроков России. Но не едет на Евро из-за пары слабых игр и боязни перемен
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Польша
#Евро-2020