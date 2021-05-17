Польша объявила состав на Евро через компьютер на Windows XP: как будто тренер случайно запустил утечку

Еще Соуза смотрит нарезку матча СССР-Польша и имеет на рабочем столе файл «analiza - Rosja» (у России товарищеский матч с поляками первого июня).

На вопросы Соуза начинает отвечать с фразы «Спасибо за вопрос…» Это польский мем – Соуза в реальности постоянно так делает.

За пять часов видео собрало почти 100 тысяч просмотров. Большинство комментариев в трансляции – смеющийся эмодзи.

Вот сам состав в официальной форме. Из игроков РПЛ в основе тут Крыховяк и Рыбус.

В резерв попали Аугустыняк и Шиманьски.