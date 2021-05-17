Польша объявила состав на Евро через компьютер на Windows XP: как будто тренер случайно запустил утечку
Трансляция длится больше двух часов и напичкана кучей отсылок к польскому футболу.
На экране – Windows XP, а Соуза пишет игрокам через старенький польский мессенджер Gadu Gadu (что-то вроде нашего ICQ). Еще он якобы слушает музыку и скроллит сайт сборной.
Как создавалась «Безмятежность» – главная заставка рабочего стола в истории. Поле появилось из-за вреда насекомых, а фотограф разбогател
Игроков Соуза находит через поиск города, где выступает футболист.
Еще Соуза смотрит нарезку матча СССР-Польша и имеет на рабочем столе файл «analiza - Rosja» (у России товарищеский матч с поляками первого июня).
На вопросы Соуза начинает отвечать с фразы «Спасибо за вопрос…» Это польский мем – Соуза в реальности постоянно так делает.
За пять часов видео собрало почти 100 тысяч просмотров. Большинство комментариев в трансляции – смеющийся эмодзи.
Вот сам состав в официальной форме. Из игроков РПЛ в основе тут Крыховяк и Рыбус.
В резерв попали Аугустыняк и Шиманьски.