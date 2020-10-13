В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
Капитан Андорры Ильдефонс Лима отстранен от игр за сборную. Он критиковал федерацию футбола за протоколы по антикоронавирусным мерам (в чем суть претензий, не уточняется). Президент федерации Феликс Альварес подтверждает, что Лиму выгнали из сборной за критику.
Лима возмущен и просит помочь в соцсетях международную ассоциацию футболистов, поскольку и сам возглавляет местный профсоюз футболистов:
«Это не только посягательство на свободу слова, но и нарушение конституции Андорры. Руководители не имеют возможности принять это решение, ведь нет юридических оснований.
Я буду продолжать бороться за Андорры на поле, потому что никто не может быть выше законов, уставов или конституции, чтобы решить, кто может представлять страну. Должны решать только спортивные заслуги».
А тренер Андорры Кольдо Альварес говорит, что запрет не помешает вызывать ему легенду. Лиме 40 лет и он в сборной с 1997 года. А в этом году он побил мировой рекорд по количеству игр за сборную.
🇦🇩 Ильдефонс Лима родился в Испании, за Андорру начал играть с 17 лет. Но получил гражданство этой страны только в 20.
🇦🇩 В футбол Лиму втянул старший брат Тони. Вместе они долго играли за сборную. В прощальном матче Тони Лимы Андорра проиграла Англии Капелло 0:6.
🇦🇩 Последние восемь лет играет за клубы из Андорры. Но были у него и известные клубы: «Лас Пальмас», «Райо Вальекано», мексиканская «Пачука».
🇦🇩 Лима – центральный защитник. Но он все равно лучший бомбардир в истории Андорры (11 голов).
🇦🇩 В том самом матче в отборе на Евро-2008 на Лиму огрызнулся Аршавин. Он получил красную и пропустил первые две игры на Евро. Лима так вспоминает тот момент:
«Аршавин пытался добраться до мяча возле линии нашей штрафной, я старался ему помешать. Андрей гораздо ниже меня, поэтому мой локоть оказался на уровне его лица. Но я его не бил, а только случайно задел. Обычный игровой момент! Аршавин же повел себя очень некрасиво и со злости умышленно ударил меня по ногам. Он явно был слишком перевозбужден в тот момент».
🇦🇩 У Лимы огромная коллекция футболок. У него их больше 600 штук (есть футболки Роналдо, Роналду, Ибрагимовича, Тотти, Зидана), которые Лима не стирает.