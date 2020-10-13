В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест

Капитан Андорры Ильдефонс Лима отстранен от игр за сборную. Он критиковал федерацию футбола за протоколы по антикоронавирусным мерам (в чем суть претензий, не уточняется). Президент федерации Феликс Альварес подтверждает, что Лиму выгнали из сборной за критику.

Лима возмущен и просит помочь в соцсетях международную ассоциацию футболистов, поскольку и сам возглавляет местный профсоюз футболистов:

«Это не только посягательство на свободу слова, но и нарушение конституции Андорры. Руководители не имеют возможности принять это решение, ведь нет юридических оснований. Я буду продолжать бороться за Андорры на поле, потому что никто не может быть выше законов, уставов или конституции, чтобы решить, кто может представлять страну. Должны решать только спортивные заслуги».

А тренер Андорры Кольдо Альварес говорит, что запрет не помешает вызывать ему легенду. Лиме 40 лет и он в сборной с 1997 года. А в этом году он побил мировой рекорд по количеству игр за сборную.