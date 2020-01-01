Райо Вальекано
Мадрид
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Испания
Стадион
Вальекас
Тренер
Пако Хемес
П. Хемес
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
16
Жорди Амат Ж. Амат
Защ
28
31
0
0
9
0
21
Абдоулае Ба А. Ба
Защ
29
25
1
0
4
2
23
Алехандро Гальвез А. Гальвез
Защ
31
17
1
0
6
0
20
Эмилиано Веласкес Э. Веласкес
Защ
26
16
0
2
8
0
2
Тито Тито
Защ
35
12
0
0
2
0
5
Хосе Антонио Дорадо Х. Дорадо
Защ
38
1
0
0
0
0
27
Санти Комесанья С. Комесанья
Пол
23
23
1
1
6
0
8
Оскар Трехо О. Трехо
Пол
32
22
0
4
6
0
18
Альваро Гарсия А. Гарсия
Пол
27
18
1
0
1
0
4
Альваро Медран А. Медран
Пол
26
15
3
0
7
0
15
Марио Суарес М. Суарес
Пол
33
12
2
0
5
0
3
Хенри Агбо Уче Х. Уче
Пол
24
5
0
0
2
0
6
Горка Элустондо Г. Элустондо
Пол
33
4
0
0
1
0
17
Луис Адвинкула Л. Адвинкула
Нап
30
27
1
3
4
0
14
Тиагу Мануэль Диас Корреа Т. Диас Корреа
Нап
30
17
1
1
6
0
22
Хосе Анхель Посо Х. Посо
Нап
24
16
3
0
4
0
25
Франко Ди Санто Ф. Ди Санто
Нап
31
3
0
0
1
1
24
Хави Гуэрра Х. Гуэрра
Нап
37
2
0
1
0
0
19
Ласс Бангура Л. Бангура
Нап
28
0
0
0
0
0
29
Серхио Морено С. Морено
Нап
21
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
13
Столе Димитриевски С. Димитриевски
Вра
26
21
35
0
3
0
1
Альберто Гарсия А. Гарсия
Вра
35
21
35
2
2
0
30
Мигель Анхель Морро М. Морро
Вра
20
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
7
полузащитников
7
нападающих