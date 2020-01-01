Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
31
0
0
9
0
21Абдоулае Ба А. Ба
Защ
29
25
1
0
4
2
Защ
31
17
1
0
6
0
Защ
26
16
0
2
8
0
Защ
38
1
0
0
0
0
Пол
23
23
1
1
6
0
Пол
32
22
0
4
6
0
Пол
27
18
1
0
1
0
Пол
26
15
3
0
7
0
Пол
33
12
2
0
5
0
Пол
24
5
0
0
2
0
Пол
33
4
0
0
1
0
Нап
30
27
1
3
4
0
Нап
30
17
1
1
6
0
Нап
24
16
3
0
4
0
Нап
31
3
0
0
1
1
Нап
37
2
0
1
0
0
Нап
28
0
0
0
0
0
Нап
21
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
21
35
0
3
0
Вра
35
21
35
2
2
0
Вра
20
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
7
полузащитников
7
нападающих