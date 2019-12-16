В Испании снова оскорбили Зозулю – дошло до слез и отмены матча
Воскресный матч середняков Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не был доигран. В составе «Альбасете» приехал выступающий уже третий сезон в этом клубе Роман Зозуля, что дико взбесило фанатов «Райо». Что было дальше:
- В первом тайме повторялось скандирование «Зозуля, ты ######## фашист!»;
- Игра прервалась за пару минут до конца тайма – судья поговорил с делегатом;
- Матч возобновился, команды доиграли это время и ушли на отдых;
- Игроки «Альбасете» не пожелали выходить на второй тайм;
- Оскорбления Зозули на стадионе продолжались. Судья решил не возобновлять игру.
Конфликт Зозули и фанатов «Райо» произошел в начале 2017 года, когда этот клуб арендовал украинского нападающего. Ультрас выразили протест, обвинив Зозулю в нацистских взглядах, игрок в ответ назвал болельщиков «Райо» пророссийскими. Позже фанаты «Баварии» вывесили баннер «Зозуля, пошел вон», а испанский политик Пабло Иглесиас заявил: «Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред».
В «Бетисе» Зозуля не закрепился. Версия футболиста: «Гендиректор «Бетиса» – «рохо», красный. У него были взгляды, как у фанатов «Райо Вальекано». Его не было, когда я приходил в «Бетис». Он дал понять, что в его команде фашиста не будет».
В начале сезона-2017/18 Зозуля перешел в «Альбасете», где играет до сих пор. Там он иногда забивал, получал призы лучшему игроку месяца, а еще напоролся на оскорбления фанатов «Луго», скандировавших: «Зозуля, умри». За это время «Альбасете» один раз играл на выезде против «Райо», но тогда скандалов не было, потому что Зозуля матч пропустил.
Теоретически Зозуля мог бы не сыграть против «Райо» и сейчас, поскольку в «Альбасете» предвидели проблемы с фанатами, но сам игрок хотел выйти, как и его партнеры. Уходя в раздевалку, он приложил руку к уху:
Сейчас даже не удалось сыграть второй тайм. «Ла Лига выражает согласие с решением остановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбе обеих команд. Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на матчах», – говорится в официальном сообщении лиги.
Президент «Райо» Рауль Мартин Преса осудил своих фанатов: «Очень печальный вечер для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, футбол – это объединение, а не разобщение. То, что случилось сегодня, нельзя допускать».
«К этому решению пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке», – слова вице-президента «Альбасете» Виктора Варелы.
Остановка матча из-за такой проблемы – первый случай в Испании. Раньше расизму подвергался игрок «Атлетика» Иньяки, была памятная история с бананом Роберто Карлосу, но матчи не отменяли.
Пока неясно, какое решение будет принято по игре, какие санкции выпишут «Райо» из-за фанатов. Не исключено, что матч смогут доиграть – к этому готовы оба клуба. Вице-президент «Альбасете» даже против наказаний «Райо»: «Клуб вел себя образцово».