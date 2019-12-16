В Испании снова оскорбили Зозулю – дошло до слез и отмены матча

В «Бетисе» Зозуля не закрепился. Версия футболиста: «Гендиректор «Бетиса» – «рохо», красный. У него были взгляды, как у фанатов «Райо Вальекано». Его не было, когда я приходил в «Бетис». Он дал понять, что в его команде фашиста не будет».

В начале сезона-2017/18 Зозуля перешел в «Альбасете», где играет до сих пор. Там он иногда забивал, получал призы лучшему игроку месяца, а еще напоролся на оскорбления фанатов «Луго», скандировавших: «Зозуля, умри». За это время «Альбасете» один раз играл на выезде против «Райо», но тогда скандалов не было, потому что Зозуля матч пропустил.

Теоретически Зозуля мог бы не сыграть против «Райо» и сейчас, поскольку в «Альбасете» предвидели проблемы с фанатами, но сам игрок хотел выйти, как и его партнеры. Уходя в раздевалку, он приложил руку к уху: