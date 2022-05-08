Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
5Алехандро Катена А. Катена
|Защ
|27
|32
|1
|2
|7
|0
|
33Фран Гарсия Ф. Гарсия
|Защ
|22
|31
|1
|0
|4
|0
|
20Иван Баллиу И. Баллиу
|Защ
|30
|31
|1
|2
|10
|1
|
18Альваро Гарсия А. Гарсия
|Пол
|29
|30
|6
|3
|5
|0
|
6Санти Комесанья С. Комесанья
|Пол
|25
|30
|1
|1
|10
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
9
|34
|12
|9
|13
|35:45
|45
|
10
|34
|10
|13
|11
|45:49
|43
|
11
|34
|11
|8
|15
|35:39
|41
|
12
|34
|10
|10
|14
|37:38
|40
|
13
|34
|10
|9
|15
|37:45
|39
Результаты
Материалы
Последние новости