Райо Вальекано

Мадрид
Rayo Vallecano
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Сайт
www.rayovallecano.es
Страна
Испания
Стадион
Вальекас
Тренер
Андони Ираола
А. Ираола
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
5
Алехандро Катена А. Катена 		Защ 27 32 1 2 7 0
33
Фран Гарсия Ф. Гарсия 		Защ 22 31 1 0 4 0
20
Иван Баллиу И. Баллиу 		Защ 30 31 1 2 10 1
18
Альваро Гарсия А. Гарсия 		Пол 29 30 6 3 5 0
6
Санти Комесанья С. Комесанья 		Пол 25 30 1 1 10 1
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 15:00
Хетафе
-:-
Райо Вальекано
08.05.2022 08 мая 2022 вс 15:00
Испания. Примера , 35 тур
Хетафе
-
Райо Вальекано
-
Испания. Примера , 35 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:00
Райо Вальекано
-:-
Вильярреал
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:00
Испания. Примера , 36 тур
Райо Вальекано
-
Вильярреал
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Мальорка
-:-
Райо Вальекано
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Мальорка
-
Райо Вальекано
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Райо Вальекано
-:-
Леванте
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Райо Вальекано
-
Леванте
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
9
Осасуна
34 12 9 13 35:45 45
10
Валенсия
34 10 13 11 45:49 43
11
Райо Вальекано
34 11 8 15 35:39 41
12
Сельта
34 10 10 14 37:38 40
13
Эльче
34 10 9 15 37:45 39
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:30
Райо Вальекано
1 : 1
Реал Сосьедад
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:30
34 тур
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
1
Испания. Примера , 34 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 22:00
Барселона
0 : 1
Райо Вальекано
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 22:00
21 тур
Барселона
0
Райо Вальекано
1
Испания. Примера , 21 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 20:00
Эспаньол
0 : 1
Райо Вальекано
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 20:00
33 тур
Эспаньол
0
Райо Вальекано
1
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:15
Алавес
1 : 0
Райо Вальекано
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:15
32 тур
Алавес
1
Райо Вальекано
0
Испания. Примера , 32 тур
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 22:00
Райо Вальекано
1 : 1
Валенсия
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 22:00
31 тур
Райо Вальекано
1
Валенсия
1
Испания. Примера , 31 тур
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