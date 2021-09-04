Радамель Фалькао
Примера
Райо Вальекано
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#Радамель Фалькао #Примера #Райо Вальекано

Фалькао – игрок «Райо Вальекано»

04 сентября, 15:28

Нападающий Радамель Фалькао перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Галатасарай».

Это девятый клуб Фалькао в карьере. В Испании он играл за «Атлетико», с которым выигрывал Лигу Европы в 2012 году.

Фалькао 35 лет. В этом сезоне он провел за «Галатасарай» один матч, в прошлом – 17, где забил девять голов и отдал два ассиста.

В этом сезоне «Райо Вальекано» вернулся в Примеру. Сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Райо Вальекано»
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