Барселона
Примера
Райо Вальекано
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#Барселона #Примера #Райо Вальекано

«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» и идет на девятом месте в Примере. Депай не реализовал пенальти

вчера, 21:54
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Фалькао 30
1:0
Матч завершен
Барселона
Барселона
  • Это третье поражение «Барселоны» в Примере в этом сезоне и второе подряд. До этого она проиграла «Реалу» (1:2).
  • Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао забил в четвертом матче подряд против «Барселоны» (три предыдущих гола были за «Атлетико» в 2012 и 2013 годах).
  • Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай на 72-й минуте не реализовал пенальти – удар отбил вратарь. Последний раз такое было в феврале-2019, когда он выступал за «Лион». После этого Депай забил 11 пенальти подряд.

Турнирная таблица Примеры

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Источник:
Гол
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