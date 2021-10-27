Барселона
Примера
Райо Вальекано
«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» и идет на девятом месте в Примере. Депай не реализовал пенальти
вчера, 21:54
- Это третье поражение «Барселоны» в Примере в этом сезоне и второе подряд. До этого она проиграла «Реалу» (1:2).
- Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао забил в четвертом матче подряд против «Барселоны» (три предыдущих гола были за «Атлетико» в 2012 и 2013 годах).
- Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай на 72-й минуте не реализовал пенальти – удар отбил вратарь. Последний раз такое было в феврале-2019, когда он выступал за «Лион». После этого Депай забил 11 пенальти подряд.
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