Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
13Яссин Буну Я. Буну
|Вра
|31
|29
|0
|0
|1
|0
|
9Порту Порту
|Пол
|29
|28
|8
|2
|1
|0
|
7Кристиан Стуани К. Стуани
|Нап
|35
|27
|15
|1
|6
|0
|
8Пере Понс П. Понс
|Пол
|29
|27
|1
|1
|3
|0
|
10Борха Гарсия Б. Гарсия
|Пол
|31
|27
|1
|3
|0
|1
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|10
|11
|17
|32:51
|41
|
17
|38
|10
|11
|17
|53:62
|41
|
18
|38
|9
|10
|19
|37:53
|37
|
19
|38
|7
|12
|19
|43:65
|33
|
20
|38
|8
|8
|22
|41:70
|32
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