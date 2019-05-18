Жирона

Жирона
Girona
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Сайт
https://www.gironafc.cat/
Страна
Испания
Стадион
Мунисипал де Монтиливи
Тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Х. Унсуэ
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
13
Яссин Буну Я. Буну 		Вра 31 29 0 0 1 0
9
Порту Порту 		Пол 29 28 8 2 1 0
7
Кристиан Стуани К. Стуани 		Нап 35 27 15 1 6 0
8
Пере Понс П. Понс 		Пол 29 27 1 1 3 0
10
Борха Гарсия Б. Гарсия 		Пол 31 27 1 3 0 1
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Вальядолид
38 10 11 17 32:51 41
17
Сельта
38 10 11 17 53:62 41
18
Жирона
38 9 10 19 37:53 37
19
Уэска
38 7 12 19 43:65 33
20
Райо Вальекано
38 8 8 22 41:70 32
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Результаты
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Алавес
2 : 1
Жирона
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
38 тур
Алавес
2
Жирона
1
Испания. Примера , 38 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Жирона
1 : 2
Леванте
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
37 тур
Жирона
1
Леванте
2
Испания. Примера , 37 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:00
Хетафе
2 : 0
Жирона
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:00
36 тур
Хетафе
2
Жирона
0
Испания. Примера , 36 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
Жирона
1 : 0
Севилья
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
35 тур
Жирона
1
Севилья
0
Испания. Примера , 35 тур
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:30
Вальядолид
1 : 0
Жирона
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:30
34 тур
Вальядолид
1
Жирона
0
Испания. Примера , 34 тур
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В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
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