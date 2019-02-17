«Жирона» обыграла «Реал». Что об этом надо знать?

«Реал» – «Жирона» – 1:2

Голы: 1:0 – Каземиро, 25; 1:1 – Стуани, 65; 1:2 – Порту, 75.

«Реал» проиграл седьмой раз в сезоне. Отставание от «Барселоны» увеличилось до девяти очков, а мадридцы опустились на третье место. «Атлетико» опережает «Реал» на два очка.

Антигерой матча – Серхио Рамос. Сначала он сыграл рукой в собственной штрафной, а Стуани реализовал пенальти. На 90-й минуте Рамос получил вторую желтую карточку и удалился. В карьере Рамоса уже 20 удалений в Примере. Он лидирует по этому показателю.

«Жирона» - единственная команда, которая в этом сезоне взяла очки на «Камп Ноу» и «Бернабеу». Хорошо получаются и матчи с «Атлетико»: домашняя ничья в чемпионате и проход дальше в Кубке Испании.

Удивительно, но в Примере «Жирона» занимает только 15 место, а до игры с «Реалом» не выигрывала 13 матчей во всех турнирах. В чемпионате Испании «Жирона» не побеждала с 25 ноября, когда обыграла «Эспаньол».

Единственным положительным итогом для «Реала» стал гол Каземиро. Это уже 15-й мяч «Реала» головой во всех турнирах. Только очков команде это все равно не принесло.

