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#Реал #Серхио Рамос #Примера #Жирона #Каземиро

«Жирона» обыграла «Реал». Что об этом надо знать?

17 февраля 2019, 17:55

«Реал» – «Жирона» – 1:2 

Голы: 1:0 – Каземиро, 25; 1:1 – Стуани, 65; 1:2 – Порту, 75.

«Реал» проиграл седьмой раз в сезоне. Отставание от «Барселоны» увеличилось до девяти очков, а мадридцы опустились на третье место. «Атлетико» опережает «Реал» на два очка. 

Антигерой матча – Серхио Рамос. Сначала он сыграл рукой в собственной штрафной, а Стуани реализовал пенальти. На 90-й минуте Рамос получил вторую желтую карточку и удалился. В карьере Рамоса уже 20 удалений в Примере. Он лидирует по этому показателю.  

«Жирона» - единственная команда, которая в этом сезоне взяла очки на «Камп Ноу» и «Бернабеу».  Хорошо получаются и матчи с «Атлетико»: домашняя ничья в чемпионате и проход дальше в Кубке Испании.  

Удивительно, но в Примере «Жирона» занимает только 15 место, а до игры с «Реалом» не выигрывала 13 матчей во всех турнирах. В чемпионате Испании «Жирона» не побеждала с 25 ноября, когда обыграла «Эспаньол». 

Единственным положительным итогом для «Реала» стал гол Каземиро. Это уже 15-й мяч «Реала» головой во всех турнирах. Только очков команде это все равно не принесло.  
 

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