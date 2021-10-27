Фати травмировался второй раз за сезон. В прошлом сезоне он пропустил из-за травм 305 дней

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати повредил право колено. Из-за этого он пропустит матч 11-го тура Примеры против «Райо Вальекано», который состоится 27 октября.

Это вторая травма Фати в этом сезоне – тогда он не играл две недели. Transfermarkt пишет, что в прошлом сезоне из-за разрыва мениска он пропустил 305 дней.

В этом сезоне Фати провел в Примере четыре матча и забил два гола. За два последних сезона он сыграл в ней 11 раз.