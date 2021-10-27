Ансу Фати
Примера
Барселона
Райо Вальекано
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#Ансу Фати #Примера #Барселона #Райо Вальекано

Фати травмировался второй раз за сезон. В прошлом сезоне он пропустил из-за травм 305 дней

час назад

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати повредил право колено. Из-за этого он пропустит матч 11-го тура Примеры против «Райо Вальекано», который состоится 27 октября.

Это вторая травма Фати в этом сезоне – тогда он не играл две недели. Transfermarkt пишет, что в прошлом сезоне из-за разрыва мениска он пропустил 305 дней.

В этом сезоне Фати провел в Примере четыре матча и забил два гола. За два последних сезона он сыграл в ней 11 раз.

Райо Вальекано
Мадрид
-:-
Барселона
Барселона
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Барселоны»
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