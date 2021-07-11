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Сколько Аргентина заработала за победу в Кубке Америки-2021 💰
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Сборная Аргентины – победитель Кубка Америки-2021. Она обыграла Бразилию в финальном матче.
Сайт SportingFree пишет, что общий призовой фонд Кубка Америки-2021 составляет 19,5 миллиона долларов. Эти данные подтверждают и другие сайты.
Так распределяются деньги между призерами Кубка Америки:
- Победитель (Аргентина) – 6,5 миллиона долларов
- Второе место (Бразилия) – 3,5 миллиона долларов
- Третье место (Колумбия) – 3 миллиона долларов
Призовые Кубка Америки-2021 намного меньше, чем на Евро-2020. Там общий призовой фонд составляет 371 миллион евро.
Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, но все равно получила больше денег, чем победитель Кубка Америки-2021. Она заработала 10,75 миллиона евро.
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