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Сколько Аргентина заработала за победу в Кубке Америки-2021 💰

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Сборная Аргентины – победитель Кубка Америки-2021. Она обыграла Бразилию в финальном матче.

Сайт SportingFree пишет, что общий призовой фонд Кубка Америки-2021 составляет 19,5 миллиона долларов. Эти данные подтверждают и другие сайты.

Так распределяются деньги между призерами Кубка Америки:

  • Победитель (Аргентина) – 6,5 миллиона долларов
  • Второе место (Бразилия) – 3,5 миллиона долларов
  • Третье место (Колумбия) – 3 миллиона долларов

Призовые Кубка Америки-2021 намного меньше, чем на Евро-2020. Там общий призовой фонд составляет 371 миллион евро.

Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, но все равно получила больше денег, чем победитель Кубка Америки-2021. Она заработала 10,75 миллиона евро.

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22'
1:0
Матч завершен
Бразилия
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Источник:
SportingFree
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