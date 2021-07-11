Сколько Аргентина заработала за победу в Кубке Америки-2021 💰

Сборная Аргентины – победитель Кубка Америки-2021. Она обыграла Бразилию в финальном матче.

Сайт SportingFree пишет, что общий призовой фонд Кубка Америки-2021 составляет 19,5 миллиона долларов. Эти данные подтверждают и другие сайты.

Так распределяются деньги между призерами Кубка Америки:

Победитель (Аргентина) – 6,5 миллиона долларов

Второе место (Бразилия) – 3,5 миллиона долларов

Третье место (Колумбия) – 3 миллиона долларов

Призовые Кубка Америки-2021 намного меньше, чем на Евро-2020. Там общий призовой фонд составляет 371 миллион евро.

Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, но все равно получила больше денег, чем победитель Кубка Америки-2021. Она заработала 10,75 миллиона евро.