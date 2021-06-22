Россия
Евро-2020
Россия получит 10,75 миллиона евро призовых за выступление на чемпионате Европы
27 минут назад
Россия вылетела с Евро-2020 после трех матчей. По итогам турнира она получит такие призовые от УЕФА:
- 9,25 миллиона евро – гарантированный бонус каждой команде-участнице Евро.
- 1,5 миллиона евро – бонус за победу.
- Всего – 10,75 миллиона евро (около 935 миллионов рублей).
Россия один раз победила на Евро-2020 (Финляндию 1:0) и дважды проиграла (Бельгии 0:3 и Дании 1:4). Бонусы выдают только за ничью или победу.
УЕФА утвердил призовые еще в 2018 году. Общий бонусный фонд составил рекордные 371 миллион евро (на 23% больше, чем за прошлый розыгрыш).
Максимальная возможная сумма премиальных для одной сборной – 34 миллиона евро. Для этого ей нужны победы во всех матчах, в том числе в финале. Пока только Бельгия, Италия и Нидерланды победили во всех своих матчах.
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