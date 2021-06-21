Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Сколько Россия заработала за выступление на Евро-2020 💰

вчера, 23:48

Россия провела на групповом этапе Евро-2020 три матча. Результат – последнее место в группе B с тремя очками. Единственный раз на групповом этапе Россия выиграла в матче с Финляндией (1:0).

Общий заработок сборной России за групповой этап Евро-2020 составил 10,75 миллиона евро. Именно такие деньги она получит от УЕФА.

  • 9,25 миллиона евро Россия заработала за участие.
  • 1,5 миллиона евро – бонус за победу над Финляндией.

Президент РФС Александр Дюков говорил, что для сборной России был предусмотрен еще один бонус за выход из группы. Это премиальные деньги, которые не относились к результатам в группе.

Россия единственный раз выходила из группы на чемпионате Европы в 2008 году. На том турнире она получила бронзовые медали.

В последней игре на Евро-2020 Россия проиграла Дании со счетом 1:4.

Россия вылетела с Евро-2020

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
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Источник:
УЕФА
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