Россия
Евро-2020
Сколько Россия заработала за выступление на Евро-2020 💰
вчера, 23:48
Россия провела на групповом этапе Евро-2020 три матча. Результат – последнее место в группе B с тремя очками. Единственный раз на групповом этапе Россия выиграла в матче с Финляндией (1:0).
Общий заработок сборной России за групповой этап Евро-2020 составил 10,75 миллиона евро. Именно такие деньги она получит от УЕФА.
- 9,25 миллиона евро Россия заработала за участие.
- 1,5 миллиона евро – бонус за победу над Финляндией.
Президент РФС Александр Дюков говорил, что для сборной России был предусмотрен еще один бонус за выход из группы. Это премиальные деньги, которые не относились к результатам в группе.
Россия единственный раз выходила из группы на чемпионате Европы в 2008 году. На том турнире она получила бронзовые медали.
В последней игре на Евро-2020 Россия проиграла Дании со счетом 1:4.
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