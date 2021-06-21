Сколько Россия заработала за выступление на Евро-2020 💰

Россия провела на групповом этапе Евро-2020 три матча. Результат – последнее место в группе B с тремя очками. Единственный раз на групповом этапе Россия выиграла в матче с Финляндией (1:0).

Общий заработок сборной России за групповой этап Евро-2020 составил 10,75 миллиона евро. Именно такие деньги она получит от УЕФА.

9,25 миллиона евро Россия заработала за участие.

1,5 миллиона евро – бонус за победу над Финляндией.

Президент РФС Александр Дюков говорил, что для сборной России был предусмотрен еще один бонус за выход из группы. Это премиальные деньги, которые не относились к результатам в группе.

Россия единственный раз выходила из группы на чемпионате Европы в 2008 году. На том турнире она получила бронзовые медали.

В последней игре на Евро-2020 Россия проиграла Дании со счетом 1:4.

Россия вылетела с Евро-2020