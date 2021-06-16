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Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Сборная России получит денежный бонус за выход из группы на Евро-2020. Если не выйдет – премии не будет

час назад

Задача сборной России на Евро-2020 – выход из группы. Напоминаем: Россия играет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Президент РФС Александр Дюков обозначил эту задачу и рассказал о распределении премиальных. Он ответил на вопрос Сергея Егорова, что футболисты получат премию только за выход из группы. Премиальных за отдельные результаты не предусмотрено.

Сборная России начала Евро-2020 с поражения от Бельгии (0:3). В плей-офф попадают две лучшие команды из каждой группы. К ним добавляются четыре команды из тех, которые заняли третьи места.

Россия на Евро пропустила в девятом матче подряд. Последняя игра на ноль – в 2008-м

Финляндия
-:-
Россия
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Источник:
Телеграм-канал Сергея Егорова «Футбольный Биги»
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