Сборная России получит денежный бонус за выход из группы на Евро-2020. Если не выйдет – премии не будет

Задача сборной России на Евро-2020 – выход из группы. Напоминаем: Россия играет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Президент РФС Александр Дюков обозначил эту задачу и рассказал о распределении премиальных. Он ответил на вопрос Сергея Егорова, что футболисты получат премию только за выход из группы. Премиальных за отдельные результаты не предусмотрено.

Сборная России начала Евро-2020 с поражения от Бельгии (0:3). В плей-офф попадают две лучшие команды из каждой группы. К ним добавляются четыре команды из тех, которые заняли третьи места.

Россия на Евро пропустила в девятом матче подряд. Последняя игра на ноль – в 2008-м