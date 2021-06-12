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Евро-2020
Бельгия
Россия на Евро пропустила в девятом матче подряд. Последняя игра на ноль – в 2008-м
вчера, 22:58
Сборная России в матче первого тура группового этапа Евро-2020 за тайм пропустила два гола от Бельгии.
- Это девятый матч подряд на чемпионатах Европы, в котором Россия пропустила гол. За это время сборная России (без учета Бельгии) пропустила 13 голов. Последний раз игра на ноль была в 2008 году – победа над Швецией (2:0).
- Евро-2008 – единственный раз, когда сборная России выходила из группы. Тогда команда выиграла бронзовые медали.
- Следующие соперники России по Евро-2020 – Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).
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