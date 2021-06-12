Россия
Евро-2020
Бельгия
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#Россия #Евро-2020 #Бельгия

Россия на Евро пропустила в девятом матче подряд. Последняя игра на ноль – в 2008-м

вчера, 22:58

Сборная России в матче первого тура группового этапа Евро-2020 за тайм пропустила два гола от Бельгии.

Россия пропускает голы во всех официальных матчах 2021 года

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
  • Это девятый матч подряд на чемпионатах Европы, в котором Россия пропустила гол. За это время сборная России (без учета Бельгии) пропустила 13 голов. Последний раз игра на ноль была в 2008 году – победа над Швецией (2:0).
  • Евро-2008 – единственный раз, когда сборная России выходила из группы. Тогда команда выиграла бронзовые медали.
  • Следующие соперники России по Евро-2020 – Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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