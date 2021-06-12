Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Россия пропускает голы во всех официальных матчах 2021 года

вчера, 22:15

Сборная России провела в 2021 году четыре официальных матча: три – в отборе на ЧМ-2022 + один – на Евро-2020. Пропустила во всех:

⚽️ Отбор на ЧМ-2022. Мальта – 3:1.

⚽️ Отбор на ЧМ-2022. Словения – 2:1.

⚽️⚽️ Отбор на ЧМ-2022. Словакия – 1:2.

⚽️ Евро-2020. Бельгия – 0:1 (матч продолжается).

Еще два матча – товарищеские. Россия сыграла вничью с Польшей (1:1) и не пропустила от Болгарии (1:0).

Последний раз сборная России не пропускала в официальном матче в октябре-2020, когда сыграла вничью с Венгрией (0:0).

Следующие соперники на Евро-2020 – Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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