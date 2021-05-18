Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте

Пол

Чаще всех побеждают женщины в соло – 39 . Мужчины-одиночники выигрывают в три раза реже – 13. За 10 последних конкурсов женщины побеждали пять раз.

15 раз за все время это делали группы или дуэты. При этом женский дуэт выигрывал всего раз: в 1985 году это сделала норвежская группа «Bobbysocks!»

Страна

Лидер – Ирландия. Она выигрывала Евровидение семь раз, но последний раз побеждала в 1996 году.

Скандинавские страны побеждали 12 раз (шесть раз – Швеция, по три – Дания и Норвегия).

У стран бывшего СССР шесть побед (две – у Украины, по одной – у России, Азербайджана, Латвии и Эстонии).

🇮🇪 – 7

🇸🇪 – 6

🇫🇷 🇱🇺 🇬🇧 🇳🇱 – 5

🇮🇱 – 4

Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню