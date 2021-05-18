Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте
С момента старта Евровидения прошло 67 конкурсов. Мы взяли все-все чемпионские песни и разложили их по набору параметров:
- пол
- язык песни
- страна
- возраст исполнителей
- тема песни
- количество слов в тексте
- порядок выступления в финале.
Все это мы изучили, чтобы понять универсальную схему победы. Кем надо быть и о чем надо петь, чтобы покорить конкурс.
Для начала – вот общий портрет чемпиона.
Пол
Чаще всех побеждают женщины в соло – 39. Мужчины-одиночники выигрывают в три раза реже – 13. За 10 последних конкурсов женщины побеждали пять раз.
15 раз за все время это делали группы или дуэты. При этом женский дуэт выигрывал всего раз: в 1985 году это сделала норвежская группа «Bobbysocks!»
Страна
Лидер – Ирландия. Она выигрывала Евровидение семь раз, но последний раз побеждала в 1996 году.
Скандинавские страны побеждали 12 раз (шесть раз – Швеция, по три – Дания и Норвегия).
У стран бывшего СССР шесть побед (две – у Украины, по одной – у России, Азербайджана, Латвии и Эстонии).
🇮🇪 – 7
🇸🇪 – 6
🇫🇷 🇱🇺 🇬🇧 🇳🇱 – 5
🇮🇱 – 4
Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню
Язык
Все просто: нужно петь на английском языке. В 9 из 10 последних конкурсов победителем становился участник, который пел на английском. Всего у песен на английском 33 победы из 67 – это 49%.
Ближайший преследователь – французский (15). Но есть победы песен на сербском, датском или хорватском. На русском языке не было ни одной победы. Дима Билан тоже пел на английском.
Тема
Самая распространенная тема – любовь, влюбленность или сложности в отношениях. Об этом пелось в 38 песнях. За 10 последних лет об этом пелось восемь раз. Последний победитель – песня о несчастной любви.
Несколько раз страны побеждали с социально-политическими текстами. Например, в 1982 году немка Николь выступила с антивоенной молитвой, а в 1990-м Тото Кутуньо призвал Европу объединиться.
Среди философских тем – размышления о мире, счастье, музыке, мечте, одиночестве, вере, связи поколений. Системности нет: песни по таким вопросам побеждают вразнобой.
Количество слов в песне
Всего два раза побеждали песни, в которых было меньше 100 слов. В 1995 году это сделала Норвегия (25), в 1969-м – Франция (99). Во всех остальных было 100+.
В 29 случаях было от 100 до 200. В 28 – от 200 до 300. Максимум установила Германия в 2010 году – 372. 300+ было семь раз.
Среднее количество слов – 204 слова.
Порядок выступления
Больше всего шансов на победу, если вы выступаете во втором десятке очереди номеров (54%). Чаще всех побеждал конкурсант №17. Точно не нужно выступать под вторым и шестнадцатым номерами: под ними никто не побеждал.
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Участники из первого десятка в очереди выступающих побеждали 24 раза – это 36%. Успешнее всех в нем выступал №8 (пять побед). Победы участников из третьего десятка случались реже всего (семь раз или 10%). Но в третьем десятке брал Евровидение Дима Билан, который в 2008 году выступал под 24-м номером.
Возраст исполнителей
Самый молодой участник – бельгийская певица Сандра Ким в 1986 году (13 лет). Самый возрастной – дуэт из Дании, в котором исполнителям было по 56 и 60 лет.
Самый подходящий возраст для чемпиона Евровидения – от 21 до 30 лет.
👱🏻♀️ 13-20 лет: 14 победителей
🧑🏻 21-25: 23
👩🏻🦰 25-30: 25
👩🏻🦱 31-40: 14
🧔🏼 41-50: 4
👴🏻 51-60: 2
Идеальная формула победы
Нужно быть ирландкой 25 лет, спеть на английском языке про любовь, выступать во втором десятке, иметь в песне около 200 слов.