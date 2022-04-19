Кто мог полететь на Евровидение-2022 от России
66-й песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Россия не приедет в Италию из-за текущей мировой ситуации. Еще в феврале страна была официально исключена из списка участников Евровидения-2022. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза – так они ответили на решение организаторов.
Кто представлял бы Россию на Евровидении-2022
Есть два инсайда, которые никто не опровергал. Eurovision Fan и Super утверждают, что для участия в конкурсе от России была выбрана Ярослава Симонова. Якобы для этого она проходила специальный закрытый отбор. У Eurovision Fan есть подробности: Симонова поехала бы на песенный конкурс под именем Slavia Simonova. Такой же канал с ее выступлениями есть на ютубе.
Ярославе Симоновой 18 лет. С рождения она почти ничего не видит, поэтому учит все на слух. Даже с такими сложностями у нее уже есть заметные достижения. В 2018 году Симонова даже выигрывала телевизионный шоу-конкурс «Синяя птица». Чуть раньше ее выделял Союз музыкальных критиков России – давал премию в области «Дебют года» по категории Джаз/Блюз.
В музыкальную индустрию Симонова попала рано. Уже в 2015-м она была знакома с Игорем Бутманом. Так сам Бутман тогда о ней говорил: «Мы выступали с ней в Париже, Нью-Йорке. Кроме того, у этой девочки есть свой коллектив. Да, и еще она сочиняет музыку». За семь лет до Евровидения-2022 он отмечал, что 11-летняя Симонова обладает уникальным талантом.
Позже у Симоновой появился собственный вокальный проект Slavia. В рассказе об этом телеведущая Дарья Златопольская называла ее Ясей. Симонова одновременно считается певицей, композитором и пианисткой. В ее творчестве сочетаются джазовые мелодии, prog rock и альтернативная музыка. Симонова пишет даже на китайском языке – с этим помогает подруга.
Сайт JazzMap.ru ранее брал у Симоновой небольшое интервью. Это один из редких моментов, когда Симонова рассказывала о себе. В 2018 году она размышляла о будущем: «Знаете, у меня есть мечта – я хочу не только петь и играть на фортепиано, но и писать музыку для кино! Эта область меня просто завораживает! Ведь музыка в фильме – это 50% успеха!»
В последнее время Симонова постоянно приезжала на различные мероприятия. Параллельно профессионально играла на фортепиано и совершенствовала вокал. Весной 2022 года Симонова была заявлена на совместный концерт с Денисом Мацуевым. Его слова: «Я очень жду этого концерта, мы будем вместе создавать хорошее настроение – настроение музыки и жизни».
Какие еще варианты участников были у России перед Евровидением-2022
На Евровидении-2021 Россию представляла певица Манижа. Там она выступала с песней Russian Woman и заняла девятое место. В отборе на Евровидение-2022 Манижа уже не участвовала – обычно кандидаты от страны меняются. В первые недели марта всегда объявлялось имя музыканта, которого Россия отправила на Евровидение. Теперь бан случился раньше этой даты.
Филипп Киркоров влиял на выбор того, кто должен полететь от России на Евровидение-2022. «Аргументы и Факты» вспоминали его слова на «Песне года»: «Мы готовим артиста, который будет представлять на Евровидении страну. Это может быть он или она». Инсайдеры и фанаты утверждают, что Киркоров продвигал Клаву Коку для выступления на Евровидении-2022.
Кто еще мог бы представить Россию на Евровидении-2022. Все эти фамилии упоминались:
- Егор Крид;
- Александр Панайотов;
- «SOPRANO Турецкого»;
- Даня Милохин;
- Диана Анкудинова;
- Елена Темникова.
Почему Киркоров участвует в выборе участников Евровидения от разных стран? Вместе с командой Dream Team он создает для них музыку. «Комсомольская правда» посчитала, что в общей сложности Киркоров десять раз был причастен к Евровидению. При этом он помогает не только России: в 2021 году с его номером выступала молдавская певица Наталия Гордиенко.
Еще осенью 2021-го в выбор кандидатов неожиданно вмешалась Лариса Долина. Она выразила мнение, что на Евровидение-2022 должен поехать Александр Панайотов (есть в списке выше). Объяснила это так: «Я бы начала бороться за то, чтобы он на будущий год поехал на конкурс. Фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой».