Кто мог полететь на Евровидение-2022 от России

Кто представлял бы Россию на Евровидении-2022

Есть два инсайда, которые никто не опровергал. Eurovision Fan и Super утверждают, что для участия в конкурсе от России была выбрана Ярослава Симонова. Якобы для этого она проходила специальный закрытый отбор. У Eurovision Fan есть подробности: Симонова поехала бы на песенный конкурс под именем Slavia Simonova. Такой же канал с ее выступлениями есть на ютубе.

Ярославе Симоновой 18 лет. С рождения она почти ничего не видит, поэтому учит все на слух. Даже с такими сложностями у нее уже есть заметные достижения. В 2018 году Симонова даже выигрывала телевизионный шоу-конкурс «Синяя птица». Чуть раньше ее выделял Союз музыкальных критиков России – давал премию в области «Дебют года» по категории Джаз/Блюз.

В музыкальную индустрию Симонова попала рано. Уже в 2015-м она была знакома с Игорем Бутманом. Так сам Бутман тогда о ней говорил: «Мы выступали с ней в Париже, Нью-Йорке. Кроме того, у этой девочки есть свой коллектив. Да, и еще она сочиняет музыку». За семь лет до Евровидения-2022 он отмечал, что 11-летняя Симонова обладает уникальным талантом.