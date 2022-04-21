Евровидение
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#Евровидение

История Евровидения 2022 от 1956 до 2022 года

В 2022 году в Турине пройдет 66-й по счету конкурс «Евровидение». В нем не будет России, но выступят многие другие страны.

Что такое Евровидение

Евровидение – музыкальный конкурс, в котором участвуют страны Европейского вещательного союза. Каждую страну представляет один участник. Конкурс проходит в прямом эфире. Песня исполняется на любом языке и не должна превышать три минуты.

В финальную часть выходят участники, пробившиеся из полуфиналов. От каждой страны в голосовании участвуют жюри и телезрители. Они не имеют права голосовать за представителя своей страны.

Сколько лет Евровидению и как часто оно проводится

Впервые Евровидение прошло в 1956 году. С тех пор оно проходит ежегодно и без перерывов.

Каждый год Евровидение проводится весной. До 1984 года оно проводилось в марте и апреле. С того времени и по 2022-й лишь дважды конкурс проходил 30 апреля, а во всех остальных случаях – только в мае.

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Кто основатель Евровидения

Целью создания Евровидения было культурное объединение стран Европы после Второй Мировой войны. Идею в 1955 году озвучил генеральный директор Швейцарского телевидения Марсель Безансон: можно выбрать лучшую европейскую песню года с участниками от разных стран. Термин «Евровидение» придумал журналист Джордж Кэмпи.

Где и когда прошло первое Евровидение

Это была Швейцария в 1956 году. Конкурс состоялся в Лугано, участвовали семь стран, представители которой исполнили две песни – Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария.

  • Конкурс шел один час и 40 минут.
  • Это один из двух конкурсов, который не сохранился в видео – только в аудио.
  • Голосование было тайным, победила швейцарская певица Лиз Ассиа со 102 баллами.
  • Бюллетени были уничтожены, поэтому точных результатов всех остальных выступлений не сохранилось.
  • Помимо представителей стран-участниц, комментаторов на Евровидение отправили Австрия, Дания и Великобритания.

В следующем году участников уже было десять (как раз присоединились Австрия, Дания и Великобритания), а проходил конкурс во Франкфурте-на-Майне. Тогда уже допущены были дуэты, поменялся судейский формат, а выиграли с заметным отрывом Нидерланды.

Кто чаще выигрывал Евровидение

Здесь расклад с 1956 по 2021 год выглядит так:

  • По количеству побед лидер Ирландия – семь. У Швеции шесть.
  • Вторые места чаще занимала Великобритания – 15 раз.
  • Великобритания была чаще и в топ-пять – 29 раз. На два места в пятерке меньше у Франции.
  • 27 стран становились победителями хотя бы один раз. Включая Россию.
  • В топ-пять попадали хотя бы раз представители 41 страны.
  • Чаще всех участвовала Германия – 64 раза.
  • Сразу пять победителей вышло из стран бывшего СССР – Россия, Украина, Латвия, Эстония и Азербайджан.

Другие истории Евровидения

• Ирландец Джонни Логан дважды выигрывал Евровидение – больше никто столько не смог. Он еще и написал песню для певицы, которая тоже выиграла конкурс.

Джонни Логан

• Самой длинной стала песня итальянца Нунцио Галло – Corde Della Mia Chitarra, которая шла более пяти минут, хотя рекомендованы были три минуты. Случилось это в 1957 году. После этого требование укладываться в три минуты стало обязательным.

• Самая юная победительница Евровидения – 13-летняя бельгийка Сандра Ким в 1986 году, притом бельгийцы утверждали, что ей 15. Самый юный участник – тоже бельгийка, хоть и выступала за Францию. Ей было 11 лет в 1989-м. Теперь моложе 16 лет участники на Евровидение не допускаются.

• Самый возрастной участник – 95-летний контрабасист швейцарской группы Takasa.

• В 1973 году норвежская группа Bendik Singers исполнила песню It's Just a Game, в которой было задействовано 12 языков.

• На Евровидения нет лимита на слова в песне и минимального порога тоже. В 1995 году Норвегия выиграла с песней из 24 слов.

• Рекордной стала аудитория в 38 тысяч человек – столько собралось на стадионе в Копенгагене.

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Все фото: ww.imago-images.de / Russian Look / dpa / Global Look Press
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