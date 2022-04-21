История Евровидения 2022 от 1956 до 2022 года

В 2022 году в Турине пройдет 66-й по счету конкурс «Евровидение». В нем не будет России, но выступят многие другие страны.

Что такое Евровидение

Евровидение – музыкальный конкурс, в котором участвуют страны Европейского вещательного союза. Каждую страну представляет один участник. Конкурс проходит в прямом эфире. Песня исполняется на любом языке и не должна превышать три минуты.

В финальную часть выходят участники, пробившиеся из полуфиналов. От каждой страны в голосовании участвуют жюри и телезрители. Они не имеют права голосовать за представителя своей страны.

Сколько лет Евровидению и как часто оно проводится

Впервые Евровидение прошло в 1956 году. С тех пор оно проходит ежегодно и без перерывов.

Каждый год Евровидение проводится весной. До 1984 года оно проводилось в марте и апреле. С того времени и по 2022-й лишь дважды конкурс проходил 30 апреля, а во всех остальных случаях – только в мае.