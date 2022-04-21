История Евровидения 2022 от 1956 до 2022 года
В 2022 году в Турине пройдет 66-й по счету конкурс «Евровидение». В нем не будет России, но выступят многие другие страны.
Что такое Евровидение
Евровидение – музыкальный конкурс, в котором участвуют страны Европейского вещательного союза. Каждую страну представляет один участник. Конкурс проходит в прямом эфире. Песня исполняется на любом языке и не должна превышать три минуты.
В финальную часть выходят участники, пробившиеся из полуфиналов. От каждой страны в голосовании участвуют жюри и телезрители. Они не имеют права голосовать за представителя своей страны.
Сколько лет Евровидению и как часто оно проводится
Впервые Евровидение прошло в 1956 году. С тех пор оно проходит ежегодно и без перерывов.
Каждый год Евровидение проводится весной. До 1984 года оно проводилось в марте и апреле. С того времени и по 2022-й лишь дважды конкурс проходил 30 апреля, а во всех остальных случаях – только в мае.
Кто основатель Евровидения
Целью создания Евровидения было культурное объединение стран Европы после Второй Мировой войны. Идею в 1955 году озвучил генеральный директор Швейцарского телевидения Марсель Безансон: можно выбрать лучшую европейскую песню года с участниками от разных стран. Термин «Евровидение» придумал журналист Джордж Кэмпи.
Где и когда прошло первое Евровидение
Это была Швейцария в 1956 году. Конкурс состоялся в Лугано, участвовали семь стран, представители которой исполнили две песни – Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария.
- Конкурс шел один час и 40 минут.
- Это один из двух конкурсов, который не сохранился в видео – только в аудио.
- Голосование было тайным, победила швейцарская певица Лиз Ассиа со 102 баллами.
- Бюллетени были уничтожены, поэтому точных результатов всех остальных выступлений не сохранилось.
- Помимо представителей стран-участниц, комментаторов на Евровидение отправили Австрия, Дания и Великобритания.
В следующем году участников уже было десять (как раз присоединились Австрия, Дания и Великобритания), а проходил конкурс во Франкфурте-на-Майне. Тогда уже допущены были дуэты, поменялся судейский формат, а выиграли с заметным отрывом Нидерланды.
Кто чаще выигрывал Евровидение
Здесь расклад с 1956 по 2021 год выглядит так:
- По количеству побед лидер Ирландия – семь. У Швеции шесть.
- Вторые места чаще занимала Великобритания – 15 раз.
- Великобритания была чаще и в топ-пять – 29 раз. На два места в пятерке меньше у Франции.
- 27 стран становились победителями хотя бы один раз. Включая Россию.
- В топ-пять попадали хотя бы раз представители 41 страны.
- Чаще всех участвовала Германия – 64 раза.
- Сразу пять победителей вышло из стран бывшего СССР – Россия, Украина, Латвия, Эстония и Азербайджан.
Другие истории Евровидения
• Ирландец Джонни Логан дважды выигрывал Евровидение – больше никто столько не смог. Он еще и написал песню для певицы, которая тоже выиграла конкурс.
• Самой длинной стала песня итальянца Нунцио Галло – Corde Della Mia Chitarra, которая шла более пяти минут, хотя рекомендованы были три минуты. Случилось это в 1957 году. После этого требование укладываться в три минуты стало обязательным.
• Самая юная победительница Евровидения – 13-летняя бельгийка Сандра Ким в 1986 году, притом бельгийцы утверждали, что ей 15. Самый юный участник – тоже бельгийка, хоть и выступала за Францию. Ей было 11 лет в 1989-м. Теперь моложе 16 лет участники на Евровидение не допускаются.
• Самый возрастной участник – 95-летний контрабасист швейцарской группы Takasa.
• В 1973 году норвежская группа Bendik Singers исполнила песню It's Just a Game, в которой было задействовано 12 языков.
• На Евровидения нет лимита на слова в песне и минимального порога тоже. В 1995 году Норвегия выиграла с песней из 24 слов.
• Рекордной стала аудитория в 38 тысяч человек – столько собралось на стадионе в Копенгагене.