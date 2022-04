Ставки и коэффиценты на фаворитов Евровидение 2022

Ставки и прогнозы букмекеров на Евровидение-2022

Котировки перед полуфиналами:

🇺🇦 Украина: Kalush Orchestra – Stefania – 2,1.

🇮🇹 Италия: Mahmood & Blanco – Brividi – 3,75.

🇸🇪 Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer – 7,5.

🇬🇧 Великобритания: Sam Ryder – Space Man – 10,0.

🇪🇸 Испания: Chanel – SloMo – 21,0.

🇵🇱 Польша: Ochman – River – 26,0.

🇬🇷 Греция: Amanda Tenfjord – Die Together – 34,0.

🇳🇴 Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana – 51,0.

🇳🇱 Нидерланды: S10 – De Diepte – 51,0.

🇷🇸 Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano – 67,0.

🇦🇺 Австралия: Sheldon Riley – Not the Same – 81,0.

🇫🇷 Франция: Alvan & Ahez – Fulenn – 81,0.

🇨🇭 Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry – 81,0.

🇵🇹 Португалия: Maro –Saudade, saudade – 101,0

🇫🇮 Финляндия: The Rasmus – Jezebel – 101,0

🇪🇪 Эстония: Stefan - Hope – 101,0.

🇨🇾 Кипр: Andromache – Ela – 151,0.

🇦🇿 Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black – 151,0.

🇧🇪 Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You – 176,0.

🇸🇲 Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper – 201,0

🇲🇹 Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am – 201,0.

🇭🇷 Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure – 201,0.

🇱🇻 Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad – 201,0.

🇱🇹 Литва: Monika Liu – Sentimentai – 201,0.

🇲🇪 Черногория: Vladana – Breathe – 201,0.

🇷🇴 Румыния: WRS – Llámame – 201,0

🇲🇰 Северная Македония: Andrea – Circles – 201,0.

🇦🇲 Армения: Rosa Linn – Snap – 251,0.

🇬🇪 Грузия: Circus Mircus – Lock Me In – 251,0.

🇦🇱 Албания: Ronela Hajati – Sekret – 251,0

🇩🇪 Германия: Malik Harris – Rockstars – 251,0.

🇲🇩 Молдавия: Z. şi Zdub & F. Advahov – Trenuleţul – 251,0.

🇦🇹 Австрия: LUM!X & Pia Maria – Halo – 251,0.

🇮🇸 Исландия: Systur – Með hækkandi sól – 251,0.

🇩🇰 Дания: Reddi – The Show – 251,0.

🇨🇿 Чехия: We Are Domi – Lights Off – 251,0.

🇮🇱 Израиль: Michael Ben David – I.M – 251,0.

🇧🇬 Болгария: Intelligent Music Project – Intention – 301,0.

🇮🇪 Ирландия: Brooke Scullion – That's Rich – 301,0.

🇸🇮 Словения: LPS – Disko – 301,0.

Таким образом, главный фаворит Евровидения-2022 – исполнители из Украины. Страну представит рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Стефанія».

Интересно, что в феврале во время отбора на Украине Kalush Orchestra лишь замыкала топ-три, но все же отобралась на конкурс и теперь возглавляет список фаворитов.

В начале года еще до выборов кандидатов от стран фаворитом считалась Австралия, среди кандидатов была и Швеция, как страна побеждавшая в пяти разных десятилетиях.

Среди интриг – выступление известной группы The Rasmus, которая представит Финляндию. Но ее нет в числе главных фаворитов.