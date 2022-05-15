Евровидение
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#Евровидение

Все результаты финала Евровидения-2022 и призовые места

В Турине завершилось Евровидение-2022. Мы провели онлайн-трансляцию, где собрали самое интересное. Россия не выступала, потому что ранее была исключена из конкурса. Кто победил?

Итоги и призовые места финала Евровидения-2022:

  1. Украина – победитель Евровидения-2022, 1 место;
  2. Великобритания - 2 место;
  3. Испания - 3 место.
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Все результаты и распределение мест на Евровидении-2022:

  1. 🇺🇦 Украина: Kalush Orchestra – Stefania, 631 балл;
  2. 🇬🇧 Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN, 466;
  3. 🇪🇸 Испания: Chanel – SloMo, 459;
  4. 🇸🇪 Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer, 438;
  5. 🇷🇸 Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano, 312;
  6. 🇮🇹 Италия: Mahmood & BLANCO – Brividi, 268;
  7. 🇲🇩 Молдавия: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul, 253;
  8. 🇬🇷 Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together, 215;
  9. 🇵🇹 Португалия: MARO – Saudade, Saudade, 207;
  10. 🇳🇴 Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana, 182;
  11. 🇳🇱 Нидерланды: S10 – De Diepte, 171;
  12. 🇵🇱 Польша: Ochman – River, 151;
  13. 🇪🇪 Эстония: Stefan – Hope, 141;
  14. 🇱🇹 Литва: Monika Liu – Sentimentai, 128;
  15. 🇦🇺 Австралия: Sheldon Riley – Not The Same, 125;
  16. 🇦🇿 Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black, 106;
  17. 🇨🇭 Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry, 78;
  18. 🇷🇴 Румыния: WRS – Llamame, 65;
  19. 🇧🇪 Бельгия: Jeremie Makiese – Miss You, 64;
  20. 🇦🇲 Армения: Rosa Linn – Snap, 61;
  21. 🇫🇮 Финляндия: The Rasmus – Jezebel, 38;
  22. 🇨🇿 Чехия: We Are Domi – Lights Off, 38;
  23. 🇮🇸 Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól, 20;
  24. 🇫🇷 Франция: Alvan & Ahez – Fulenn, 17;
  25. 🇩🇪 Германия: Malik Harris – Rockstars, 6.
Все видео песен и исполнителей на Евровидении-2022
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Другие итоги финала Евровидения-2022

  • Теперь Украина примет конкурс в 2023 году;
  • Это третья победа Украины за всю историю Евровидения;
  • 18 из 25 артистов из списка занятых мест на Евровидении-2022 использовали английский язык в песнях.
  • Пять участников начинали выступление на Евровидении-2022 сразу с финала: Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания;
  • В 2021 году Великобритания получила на Евровидении 0 баллов;
  • Чаще всех на Евровидении побеждала Ирландия – семь раз.
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Источник:
Гол
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