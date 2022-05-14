Что получает победитель Евровидения: трофей в виде микрофона сделан из стекла и постоянно разбивается

Как создавался главный трофей Евровидения и почему он так часто разбивается

Дизайнер Кьелл Энгман разрабатывал внешний вид микрофона. Так он объяснял задумку в 2008 году: «Для меня Евровидение – это именно пение». Сайт Евровидения рассказывал, что Энгман работает художником по стеклу уже 30 лет. Он участвует в конкурсах и выставках работ. Еще Энгман представляет шведскую стекольную компанию Kosta Boda, которая существует с 1742 года.

В случае с Евровидением дизайнер хотел показать классический микрофон из 50-х годов. В официальном магазине Евровидения доступна актуальная мини-копия такого трофея от Кьелла Энгмана. Итальянский вариант по Евровидению-2022 продается за 250 евро. Он выполнен в прозрачном цвете по примеру оригинального варианта и считается коллекционным предметом.

Трофей Евровидения обычно хранится в специальной коробке. Доступ к нему получают только отдельные члены команды организаторов. В штаб-квартире Европейского вещательного союза стоит специальная копия трофея с логотипом Евровидения. Другие уменьшенные копии стеклянного микрофона позже достаются авторам песни победителя Евровидения и музыки к ней.

У детского Евровидения есть подобный трофей. Разработчик – тот же Кьелл Энгман: