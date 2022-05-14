Что получает победитель Евровидения: трофей в виде микрофона сделан из стекла и постоянно разбивается
Италия получила право на проведение Евровидения-2022 после победы группы Maneskin весной прошлого года. Тогда Maneskin набрали 524 балла – они опередили Францию и Швейцарию. На Евровидении нет денежного приза для победителя. Зато продвигается идея, что исполнители получают платформу для развития популярности. Это и считается для них основной наградой.
Как менялся главный трофей Евровидения
С 2008 года организаторы вручают каждому победителю Евровидения уникальный стеклянный микрофон. Он представляет собой импровизированный кубок, на который нанесены год и актуальное место проведения Евровидения. Важная часть ежегодных изменений трофея – флаг страны-хозяйки конкурса. Он выполнен в форме сердца и встроен в название Евровидения.
Евровидение-2021 проводилось в нидерландском Роттердаме. Именно с таким призом позировали музыканты Maneskin после официальной победы:
Стеклянный микрофон не всегда был трофейным символом Евровидения. До 2008 года трофей постоянно менялся: участники получали статуэтки в виде цилиндра, пирамид и различных фигур. Так получалось, потому что вещательная компания страны-хозяйки Евровидения каждый раз сама заказывала трофей. Теперь же он не меняется 15-й год и стал культовым символом конкурса.
Показательный момент – акция в Роттердаме в 2021 году. Там появился гигантский прототип трофея, напечатанный на 3D-принтере. Четырехметровая статуя в виде трофея Евровидения была разработана из пластиковых отходов, найденных в водах Роттердама. Так привлекалось внимание к проблеме загрязнения окружающей среды и шла реклама безотходного производства.
Как создавался главный трофей Евровидения и почему он так часто разбивается
Дизайнер Кьелл Энгман разрабатывал внешний вид микрофона. Так он объяснял задумку в 2008 году: «Для меня Евровидение – это именно пение». Сайт Евровидения рассказывал, что Энгман работает художником по стеклу уже 30 лет. Он участвует в конкурсах и выставках работ. Еще Энгман представляет шведскую стекольную компанию Kosta Boda, которая существует с 1742 года.
В случае с Евровидением дизайнер хотел показать классический микрофон из 50-х годов. В официальном магазине Евровидения доступна актуальная мини-копия такого трофея от Кьелла Энгмана. Итальянский вариант по Евровидению-2022 продается за 250 евро. Он выполнен в прозрачном цвете по примеру оригинального варианта и считается коллекционным предметом.
Трофей Евровидения обычно хранится в специальной коробке. Доступ к нему получают только отдельные члены команды организаторов. В штаб-квартире Европейского вещательного союза стоит специальная копия трофея с логотипом Евровидения. Другие уменьшенные копии стеклянного микрофона позже достаются авторам песни победителя Евровидения и музыки к ней.
У детского Евровидения есть подобный трофей. Разработчик – тот же Кьелл Энгман:
Материал микрофона Евровидения – прочное прозрачное стекло. В ручной работе с отдельными деталями использовалась пескоструйная обработка: под давлением на стекло воздействует смесь из песка и воздуха. Так достигается эффект матовой поверхности на отдельных участках. В 2009 году у трофея появились два металлических кольца – они соединяют его верхние и нижние части.
За этим изменением была история. Александр Рыбак из Норвегии выиграл Евровидение-2009. После вручения трофея Рыбак поставил его на сцену, но не рассчитал силу. Позже его представитель рассказывал в интервью: «Да, трофей сломался. Думаю, все из-за слабого клея. Это легко исправить». В 2013 году трофей разбивался еще раз – поломки в двух местах нашли в Дании.
У Евровидения есть специальная страховка на случай любых поломок. Для каждого конкурса идет разработка оригинального трофея и его копии. Резервный стеклянный микрофон остается в хранилище. Идея от организаторов Евровидения: вручение трофея происходит с участием победителя предыдущего конкурса. Если он не приехал, то ведущий сам отдает микрофон.
В 2018 году на Евровидении победил Израиль. Нетта Барзилай исполнила победную песню Toy, а потом получила стеклянный микрофон из рук португальца Сальвадора Собрала. Он выигрывал Евровидение за год до этого, а позже критиковал Барзилай в интервью. Дальше Барзилай еще и разбила стеклянный микрофон – тогда и пригодилась та самая копия из хранилища.