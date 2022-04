На Евровидении-2022 внезапно участвует группа The Rasmus – те самые рокеры, которые 20 лет назад покорили MTV и плееры песней на 100 млн

• Формирование группы The Rasmus происходило еще в школе – в 1994 году музыканты официально объединились. К 2022-му из группы ушел Паули Рантасалми – гитарист и один из основателей. На Евровидении-2022 его заменит новая гитаристка Эмилия Сухонен. Она делилась впечатлениями: «Попросила список песен, которые надо выучить в первую очередь. Они прислали 50 треков».

• Приставка The в названии группы появилась в 2001-м. Тогда было выпущено уже три альбома – все стали хитовыми внутри Финляндии. Смена названия на The Rasmus совпала с выпуском первого альбома за пределами страны. Группа The Rasmus дважды получала премию MTV Europe (2003, 2005), а в 2004-м – World Music Award (самый продаваемый скандинавский исполнитель).

• У The Rasmus есть ютуб-канал. Клип на In The Shadows набрал там 93 миллиона просмотров. Это с отрывом самая популярная песня The Rasmus. Но есть и другие известные хиты: Livin' in a World Without You (19 млн), No Fear (13 млн просмотров), First Day of My Life (8 млн), Shot (6,1 млн). The Rasmus стала популярной в эпоху телевидения, но корректно измерить их просмотры там сейчас нельзя.