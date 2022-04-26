На Евровидении-2022 внезапно участвует группа The Rasmus – те самые рокеры, которые 20 лет назад покорили MTV и плееры песней на 100 млн
Как группа The Rasmus попала на Евровидение-2022
Все заявки на Евровидение-2022 стали известны в первые недели марта. 1 марта прояснился представитель от Финляндии: группа The Rasmus поедет туда с песней Jezebel. Она победила на национальном отборе и стала последним официально подтвержденным участником Евровидения. В качестве отбора использовался конкурс Uuden Musiikin Kilpailu-2022 (UMK22).
В финале UMK22 вместе с The Rasmus участвовали еще шесть исполнителей. Система голосования там похожа на Евровидение: победитель определяется по сумме баллов от жюри и телезрителей. The Rasmus победила в обоих голосованиях с общим показателем 310 баллов (68+242). Ближайшим преследователем стала рок-группа Cyan Kicks с песней Hurricane (221 балл).
Участие Финляндии на Евровидении было под вопросом. Она отказывалась от поездки на конкурс, если из него не будет исключена Россия. Финляндия подтвердила участие только в момент, когда это произошло. За страну в этом вопросе отвечал национальный вещатель – телекомпания YLE. Напоминаем: именно вещатели подают заявки на участие от имени страны.
Для написания песни Jezebel группа The Rasmus объединилась с автором песен и продюсером Десмондом Чайлдом. Лидер The Rasmus Лаури Юленен и сам Чайлд работали над созданием Jezebel. Ранее Чайлд сотрудничал по отдельным трекам с Bon Jovi, Aerosmith, Scorpions и другими группами. Они с The Rasmus уже взаимодействовали в 2009-м по треку Your Forgiveness.
Группа The Rasmus полгода готовилась к отборочному турниру Евровидения. Отдельно успех The Rasmus теперь выделяет лейбл Playground Music: это с ним группа выпускала все главные карьерные альбомы. Так о ее попадании на конкурс высказался Ларс Тенгрот: «Мы подписали контракт с группой в 1999-м – в момент нашего основания. Теперь у нас есть еще и запись на Евровидении».
О чем поется в песне Jezebel, которая прозвучит на Евровидении-2022. Это раскрыли сами музыканты The Rasmus. Их идея: «Песня о девушке, которая берет желаемое. Никого не спрашивает. Это выражение уважения современным сильным женщинам. Они владеют собственным телом, отвечают за собственную чувственность, полны решимости для отстаивания равенства».
Таким было исполнение Jezebel от The Rasmus в отборе к Евровидению-2022:
Телекомпания YLE обещает уникальное шоу в Турине. Именно там The Rasmus выступит в полуфинале Евровидения-2022. Планируется, что на сцене появится много дополнительного реквизита. Финляндия открывает второй полуфинал и обещает сделать это ярким сценическим шоу. Опыт побед на Евровидении у нее уже есть – в 2006 году это делала группа Lordi.
Что надо знать о группе The Rasmus перед ее выступлением на Евровидении-2022
• Группа The Rasmus выпустила девять альбомов, но вошла в историю одной песней. Сингл In The Shadows вышел в 2003 году – на него записано сразу четыре версии клипа. Он попадал на первые места в финских чартах, в тройку – в британских. В 2022 году у In The Shadows появилась акустическая версия – специально для Eurovision House Party 2022. Посмотреть можно тут.
• Именно песня In The Shadows сделала The Rasmus известной группой в мире. Участники группы рассказывали, что за карьеру дали концерты уже в 70 странах. На In The Shadows придумывают кавер-версии и другие артисты. Так, что даже сами The Rasmus об этом не знают. Например, свою исполнял на концерте в Финляндии швед Монс Зелмерлев – победитель Евровидения-2015.
• Формирование группы The Rasmus происходило еще в школе – в 1994 году музыканты официально объединились. К 2022-му из группы ушел Паули Рантасалми – гитарист и один из основателей. На Евровидении-2022 его заменит новая гитаристка Эмилия Сухонен. Она делилась впечатлениями: «Попросила список песен, которые надо выучить в первую очередь. Они прислали 50 треков».
• Приставка The в названии группы появилась в 2001-м. Тогда было выпущено уже три альбома – все стали хитовыми внутри Финляндии. Смена названия на The Rasmus совпала с выпуском первого альбома за пределами страны. Группа The Rasmus дважды получала премию MTV Europe (2003, 2005), а в 2004-м – World Music Award (самый продаваемый скандинавский исполнитель).
• У The Rasmus есть ютуб-канал. Клип на In The Shadows набрал там 93 миллиона просмотров. Это с отрывом самая популярная песня The Rasmus. Но есть и другие известные хиты: Livin' in a World Without You (19 млн), No Fear (13 млн просмотров), First Day of My Life (8 млн), Shot (6,1 млн). The Rasmus стала популярной в эпоху телевидения, но корректно измерить их просмотры там сейчас нельзя.
• Как образованная в 1994 году группа The Rasmus сохраняет мотивацию в 2022-м – объединенный ответ двух участников: «Мы просто любим то, что делаем. Это главная причина. И мы весело проводим время – у нас отличная жизнь. Не хотим, чтобы это заканчивалось. Делаем работу нашей мечты, поэтому нам все нравится. Так зачем прекращать это делать?»