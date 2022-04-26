На Евровидении-2022 внезапно участвует группа The Rasmus – те самые рокеры, которые 20 лет назад покорили MTV и плееры песней на 100 млн

Как группа The Rasmus попала на Евровидение-2022

Все заявки на Евровидение-2022 стали известны в первые недели марта. 1 марта прояснился представитель от Финляндии: группа The Rasmus поедет туда с песней Jezebel. Она победила на национальном отборе и стала последним официально подтвержденным участником Евровидения. В качестве отбора использовался конкурс Uuden Musiikin Kilpailu-2022 (UMK22).

В финале UMK22 вместе с The Rasmus участвовали еще шесть исполнителей. Система голосования там похожа на Евровидение: победитель определяется по сумме баллов от жюри и телезрителей. The Rasmus победила в обоих голосованиях с общим показателем 310 баллов (68+242). Ближайшим преследователем стала рок-группа Cyan Kicks с песней Hurricane (221 балл).

Участие Финляндии на Евровидении было под вопросом. Она отказывалась от поездки на конкурс, если из него не будет исключена Россия. Финляндия подтвердила участие только в момент, когда это произошло. За страну в этом вопросе отвечал национальный вещатель – телекомпания YLE. Напоминаем: именно вещатели подают заявки на участие от имени страны.