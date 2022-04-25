Кто будет вести Евровидение-2022

Что надо знать о ведущих Евровидения-2022 в Италии

Мика

Стал известным еще в 2007-м, когда получил награду за музыкальный прорыв года. Это британский певец, который связан с Италией через различные шоу. В сентябре у него планируется «Волшебный фортепианный тур» по стране. О Евровидении он говорил через связь с Турином – городом из детства. И давал такую характеристику себе: «У меня аллергия на банальности».

Лаура Паузини

Выигрывала «Грэмми» и «Золотой Глобус». Выпустила 14 альбомов и исполняет песни на пяти различных языках. В последнее время добавила к ним еще и каталонский. Ей 47 лет, имеет свой сайт. Wiwibloggs пишет, что Паузини и Мика вообще споют дуэтом в полуфинале. У Каттелана там же будет собственная сценка, где он с шутками выберется на сцену из гримерки.

Алессандро Каттелан

Телеведущий, который до 2020 года отработал на Sky Italia. С 2021-го перешел на Rai. 41-летний Каттелан вел итальянскую версию музыкального шоу X Factor и снимался в нескольких фильмах. Еще Каттелан даже имел документальное шоу на Netflix: ездил по Италии и общался с известными людьми. Так он погружался в мир звезд и выяснял, каким они видят счастье.