Кто будет вести Евровидение-2022
Евровидение-2022 пройдет в Турине на арене Pala Alpitour с 10 по 14 мая 2022 года. Сначала состоятся два полуфинала, 14 мая в 22:00 по Москве – финал. Проведение Евровидения в Италии стало возможным из-за победы группы Maneskin на предыдущем музыкальном конкурсе. Турин соревновался за право проведения Евровидения еще с 16-ю другими городами Италии.
Что надо знать о ведущих Евровидения-2022 в Италии
Мика
Стал известным еще в 2007-м, когда получил награду за музыкальный прорыв года. Это британский певец, который связан с Италией через различные шоу. В сентябре у него планируется «Волшебный фортепианный тур» по стране. О Евровидении он говорил через связь с Турином – городом из детства. И давал такую характеристику себе: «У меня аллергия на банальности».
Лаура Паузини
Выигрывала «Грэмми» и «Золотой Глобус». Выпустила 14 альбомов и исполняет песни на пяти различных языках. В последнее время добавила к ним еще и каталонский. Ей 47 лет, имеет свой сайт. Wiwibloggs пишет, что Паузини и Мика вообще споют дуэтом в полуфинале. У Каттелана там же будет собственная сценка, где он с шутками выберется на сцену из гримерки.
Алессандро Каттелан
Телеведущий, который до 2020 года отработал на Sky Italia. С 2021-го перешел на Rai. 41-летний Каттелан вел итальянскую версию музыкального шоу X Factor и снимался в нескольких фильмах. Еще Каттелан даже имел документальное шоу на Netflix: ездил по Италии и общался с известными людьми. Так он погружался в мир звезд и выяснял, каким они видят счастье.
Как Италия выбирала и объявляла ведущих Евровидения-2022
Италия уделила много времени выбору ведущих Евровидения-2022. Их объявление до последнего откладывалось. Страна привязывала назначение ведущих к фестивалю в Сан-Ремо – это решающий конкурс для итальянского отбора к Евровидению. 8 февраля стало известно, что Италию на Евровидении представит дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi.
Официальный сайт Евровидения рассказал о ведущих еще 2 февраля 2022 года. В материале отдельно отмечалось, что их представила итальянская телекомпания Rai. Представление ведущих произошло во время трансляция фестиваля в Сан-Ремо. Мика, Паузини и Каттелан вышли на сцену в момент, когда там случилась прямая связь с городом-организатором Евровидения.
Сайт Adnkronos писал о выборе ведущих еще в январе. Уже тогда были инсайды о том, что ими станут Паузини, Каттелан и Мика. Позже они подтвердились. В том же материале назывались причины, почему организаторы Евровидения-2022 выбрали именно таких ведущих. Они учитывали их известность, знание английского языка и достижения в музыке.
Rai объявлял ведущих не просто так – именно вещателям отводится основная роль. Они входят в EUB и отдают туда деньги. Они же отправляют заявки от имени страны на ее участие в конкурсе. На Евровидении-2022 Италия вообще выступит сразу в финале, потому что остается в большой пятерке стран. Они получают от EUB дополнительные привилегии из-за пожертвований.