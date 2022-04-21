Евровидение-2022 пройдет в Турине в Италии

Италия в третий раз за всю историю принимает Евровидение. Впервые это произошло в 1965 году, когда городом-хозяином стал Неаполь. В 1991-м соревнование проходило в Риме. Турин уступает Риму и Неаполю по количеству жителей, но выделяется проведением Олимпиады-2006. Специально к Олимпиаде даже открылось метро. Сейчас город интересен музеями и площадями.

Теперь в Турине пройдет 66-й по счету конкурс Евровидение. Представители вещателя RAI и самого города утверждают, что стадион там даже превосходит все требования по проведению музыкальных мероприятий. Турин выиграл соревнование по заявкам у 16-ти других итальянских городов. Впервые об этом стало известно еще в октябре 2021 года.

Италия получила право на проведение Евровидения после успеха группы Maneskin. Она выиграла Евровидение-2021. Мы подробно рассказывали подробности ее успеха в отдельном материале. Тогда впервые с 2006 года на Евровидении победила группа. В Турине от Италии выступит дуэт Mahmood & Blanco. Эти музыканты были лучшими на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.