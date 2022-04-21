Евровидение-2022 пройдет в Турине в Италии
Песенный конкурс Евровидение-2022 будет проходить в итальянском Турине. Что надо знать о датах проведения Евровидения в 2022 году:
- Первый полуфинал Евровидения – 10 мая, 22:00 МСК;
- Второй полуфинал Евровидения – 12 мая, 22:00 МСК;
- Финал Евровидения Евровидения – 14 мая, 22:00 МСК.
Все полуфиналы и финал Евровидения пройдут в одном месте. Их примет арена Pala Olimpico. Ее другое название – Pala Alpitour. Это крытое сооружение, которое вмещает 12350 человек. Она функционирует с 2005 года. Обычно там проводятся концерты, там же был хоккейный турнир на Олимпиаде-2006. В этом году на Pala Olimpico будет конкурс Евровидение-2022.
Италия в третий раз за всю историю принимает Евровидение. Впервые это произошло в 1965 году, когда городом-хозяином стал Неаполь. В 1991-м соревнование проходило в Риме. Турин уступает Риму и Неаполю по количеству жителей, но выделяется проведением Олимпиады-2006. Специально к Олимпиаде даже открылось метро. Сейчас город интересен музеями и площадями.
Теперь в Турине пройдет 66-й по счету конкурс Евровидение. Представители вещателя RAI и самого города утверждают, что стадион там даже превосходит все требования по проведению музыкальных мероприятий. Турин выиграл соревнование по заявкам у 16-ти других итальянских городов. Впервые об этом стало известно еще в октябре 2021 года.
Италия получила право на проведение Евровидения после успеха группы Maneskin. Она выиграла Евровидение-2021. Мы подробно рассказывали подробности ее успеха в отдельном материале. Тогда впервые с 2006 года на Евровидении победила группа. В Турине от Италии выступит дуэт Mahmood & Blanco. Эти музыканты были лучшими на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.