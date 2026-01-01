The Rasmus

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Финская рок-группа, сформированная в 1994 г. в Хельсинки
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Участники Евровидения-2020
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На Евровидении-2022 внезапно участвует группа The Rasmus – те самые рокеры, которые 20 лет назад покорили MTV и плееры песней на 100 млн
#The Rasmus
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