Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место?
Евровидение-2022 пройдет в итальянском Турине в период с 10 по 14 мая. Полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а финальное выступление ожидается 14 мая.
Россия в этот раз не выступит на конкурсе.
Кто фаворит Евровидения-2022
На сайте eurovisionworld.com отслеживаются букмекерские коэффициенты на победителя Евровидения-2022. Пятерка фаворитов выглядит следующим образом:
- Украина – шанс на победу составляет 41%
- Италия – 16%
- Швеция – 11%
- Великобритания – 6%
- Испания – 4%
На том же сайте есть и опрос о победителе Евровидения-2022. В 2021 году в нем поучаствовало более 340 тысяч человек и победитель был предсказан верно – итальянская группа Maneskin (11% проголосовавших). Как выглядит топ-пять сейчас:
- Италия – 10% голосов
- Швеция – 9%
- Испания – 9%
- Украина – 6%
- Португалия – 6%
Причем необязательно, что люди все время голосуют за свою страну. Есть и такая статистика: за своих чаще к этому моменту проголосовали в Армении, Сербии, Азербайджане, Мальте и Португалии. Но главные фавориты все равно другие.
Главные претенденты на победу в Евровидении-2022
Четыре участника Евровидения-2022 упоминаются чаще остальных.
🇪🇸 Испанию представит Шанель Терреро под псевдонимом Chanel с песней «SloMo». Ее хореограф – Кайл Ханагами, работавший ранее с Дженнифер Лопес и Бритни Спирс. После победы песни в испанской конкурсе звучали обвинения в плагиате – похожий трек с названием «Extravagantno» в 2017 году выпустила сербская певица Дара Бубамара.
🇸🇪 Шведский участник – Корнелия Джейкобс. 30-летняя певица – дочь Джейкоба Самуэля из группы The Poodles. Она выиграла ежегодный шведский конкурс Melodifestivalen с песней Hold Me Closer, которую и повезет на Евровидение. Весной песня также возглавила чарты Швеции и Дании.
🇮🇹 Италия поборется за победу благодаря певцам Мамуду и Бланко. Мамуд ранее уже выигрывал фестиваль итальянской музыки в Сан-Ремо, а в 2022-м сделал это еще раз уже с Бланко. Песня Brividi будет представлена на Евровидении-2022. Она уже поставила рекорд по количеству прослушиваний за один день в Spotify в Италии (более 3,3 миллиона). А клип на нее снимался в Амстердаме и Арнеме.
🇺🇦 За Украину выступит рэп-группа Kalush Orchestra. Песня «Stefania» – о матери и приятных воспоминаниях о ней. «Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал», – рассказывал солист Олег Псюк. В одной песне сочетаются рэп и украинские фольклорные мотивы.
Испания и Италия выступят в финале. Швеции и Украине для попадания в финал предстоит преодолеть полуфинальную стадию.