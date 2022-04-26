Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место?

🇸🇪 Шведский участник – Корнелия Джейкобс. 30-летняя певица – дочь Джейкоба Самуэля из группы The Poodles. Она выиграла ежегодный шведский конкурс Melodifestivalen с песней Hold Me Closer, которую и повезет на Евровидение. Весной песня также возглавила чарты Швеции и Дании.

🇮🇹 Италия поборется за победу благодаря певцам Мамуду и Бланко. Мамуд ранее уже выигрывал фестиваль итальянской музыки в Сан-Ремо, а в 2022-м сделал это еще раз уже с Бланко. Песня Brividi будет представлена на Евровидении-2022. Она уже поставила рекорд по количеству прослушиваний за один день в Spotify в Италии (более 3,3 миллиона). А клип на нее снимался в Амстердаме и Арнеме.

🇺🇦 За Украину выступит рэп-группа Kalush Orchestra. Песня «Stefania» – о матери и приятных воспоминаниях о ней. «Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал», – рассказывал солист Олег Псюк. В одной песне сочетаются рэп и украинские фольклорные мотивы.

Испания и Италия выступят в финале. Швеции и Украине для попадания в финал предстоит преодолеть полуфинальную стадию.