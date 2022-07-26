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В каком городе пройдет Евровидение-2023: место-фаворит не в Англии

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Keystone Press Agency / Global Look Press

Страна-организатор Евровидения-2023 уже официально определена. Теперь идет поиск города, который его примет. Вот как в середине лета-2022 обстоит ситуация со следующим конкурсом Евровидения:

Украина выиграла Евровидение, но не получит его проведение

Победа на конкурсе в 2022 году по правилам гарантировала проведение следующего Евровидения на Украине. Но через месяц Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что перенесет конкурс из этой страны.

Причина – нет гарантий безопасности для более чем 40 тысяч человек, которые обычно задействованы на Евровидении. Перенос соответствует правилу о форс-мажорных ситуациях.

Евровидение примет Великобритания – она заняла второе место

25 июля стало известно официально: Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. Украина, как победитель, автоматически получит место в финале.

До этого на проведение Евровидения претендовали несколько стран. В их числе Италия, Нидерланды, Польша, Швеция и Бельгия.

Чаще всего именно Великобритания принимала Евровидение – восемь раз.

Как Евровидение-2023 перенесено из Украины и где теперь пройдет: вероятно, в Великобритании – там оно проходило чаще всего
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Город, где пройдет Евровидение: сразу семь кандидатов

О семи претендентах пишет ТАСС:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Лондон

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Лидс

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Глазго

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Эдинбург

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Абердин

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Кардифф

Здесь есть три английских города, три шотландских и один валлийский. Из Англии, Шотландии и Уэльса задействованы столицы. Северная Ирландия, по-видимому, ни в какой степени не претендует на проведение Евровидения.

На сайте Евровидения в сообщении об официальном выборе Великобритании в качестве страны организатора числилось 16 городов. Там помимо этих семи фигурировали Бирмингем, Брайтон, Бристоль, Ливерпуль, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд, Вулверхэмптон и, да, североирландский Белфаст.

Но сама организация подчеркнула – представители этих городов неофициально выразили желание поучаствовать в выборе. Похоже, список из семи городов – более значимый. Критерии EBU: вместимость зала не менее 10 000 зрителей, легкий путь от международного аэропорта и достаточное количество гостиничных номеров.

Кто фаворит проведения Евровидения

На сайте eurovisionworld.com собраны коэффициенты нескольких букмекерских контор. По ним определяется и процентный шанс на то, чтобы стать городом-организатором.

30% у Глазго – и это лучший результат. 14% у Манчестера. Следующие претенденты – Лондон (8%) и Бирмингем (7%). У остальных городов пять процентов и меньше.

Глазго – фаворит по нескольким причинам:

  • Шотландские власти заинтересованы в проведении конкурса.
  • Там есть современная арена OVO Hydro, которая вместит 14 тысяч человек.
  • Прошлой осенью Глазго справился с серьезным мероприятием – проведением климатической конференции ООН с участием более сотни мировых лидеров.

Евровидение-2023: будет ли участвовать Россия

На данный момент об этом ничего не известно. Предыдущий конкурс Россия пропустила.

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