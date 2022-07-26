В каком городе пройдет Евровидение-2023: место-фаворит не в Англии

Страна-организатор Евровидения-2023 уже официально определена. Теперь идет поиск города, который его примет. Вот как в середине лета-2022 обстоит ситуация со следующим конкурсом Евровидения:

Украина выиграла Евровидение, но не получит его проведение

Победа на конкурсе в 2022 году по правилам гарантировала проведение следующего Евровидения на Украине. Но через месяц Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что перенесет конкурс из этой страны.

Причина – нет гарантий безопасности для более чем 40 тысяч человек, которые обычно задействованы на Евровидении. Перенос соответствует правилу о форс-мажорных ситуациях.

Евровидение примет Великобритания – она заняла второе место

25 июля стало известно официально: Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. Украина, как победитель, автоматически получит место в финале.

До этого на проведение Евровидения претендовали несколько стран. В их числе Италия, Нидерланды, Польша, Швеция и Бельгия.

Чаще всего именно Великобритания принимала Евровидение – восемь раз.