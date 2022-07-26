В каком городе пройдет Евровидение-2023: место-фаворит не в Англии
Страна-организатор Евровидения-2023 уже официально определена. Теперь идет поиск города, который его примет. Вот как в середине лета-2022 обстоит ситуация со следующим конкурсом Евровидения:
Украина выиграла Евровидение, но не получит его проведение
Победа на конкурсе в 2022 году по правилам гарантировала проведение следующего Евровидения на Украине. Но через месяц Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что перенесет конкурс из этой страны.
Причина – нет гарантий безопасности для более чем 40 тысяч человек, которые обычно задействованы на Евровидении. Перенос соответствует правилу о форс-мажорных ситуациях.
Евровидение примет Великобритания – она заняла второе место
25 июля стало известно официально: Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. Украина, как победитель, автоматически получит место в финале.
До этого на проведение Евровидения претендовали несколько стран. В их числе Италия, Нидерланды, Польша, Швеция и Бельгия.
Чаще всего именно Великобритания принимала Евровидение – восемь раз.
Город, где пройдет Евровидение: сразу семь кандидатов
О семи претендентах пишет ТАСС:
🏴 Лондон
🏴 Манчестер
🏴 Лидс
🏴 Глазго
🏴 Эдинбург
🏴 Абердин
🏴 Кардифф
Здесь есть три английских города, три шотландских и один валлийский. Из Англии, Шотландии и Уэльса задействованы столицы. Северная Ирландия, по-видимому, ни в какой степени не претендует на проведение Евровидения.
На сайте Евровидения в сообщении об официальном выборе Великобритании в качестве страны организатора числилось 16 городов. Там помимо этих семи фигурировали Бирмингем, Брайтон, Бристоль, Ливерпуль, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд, Вулверхэмптон и, да, североирландский Белфаст.
Но сама организация подчеркнула – представители этих городов неофициально выразили желание поучаствовать в выборе. Похоже, список из семи городов – более значимый. Критерии EBU: вместимость зала не менее 10 000 зрителей, легкий путь от международного аэропорта и достаточное количество гостиничных номеров.
Кто фаворит проведения Евровидения
На сайте eurovisionworld.com собраны коэффициенты нескольких букмекерских контор. По ним определяется и процентный шанс на то, чтобы стать городом-организатором.
30% у Глазго – и это лучший результат. 14% у Манчестера. Следующие претенденты – Лондон (8%) и Бирмингем (7%). У остальных городов пять процентов и меньше.
Глазго – фаворит по нескольким причинам:
- Шотландские власти заинтересованы в проведении конкурса.
- Там есть современная арена OVO Hydro, которая вместит 14 тысяч человек.
- Прошлой осенью Глазго справился с серьезным мероприятием – проведением климатической конференции ООН с участием более сотни мировых лидеров.
Евровидение-2023: будет ли участвовать Россия
На данный момент об этом ничего не известно. Предыдущий конкурс Россия пропустила.