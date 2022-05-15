Почему Евровидение не дисквалифицировало группу Kalush за лозунги со сцены, хотя правила их запрещают
Евровидение-2022 проходило в Турине. Там победила украинская группа Kalush Orchestra.
Итоги финала Евровидения-2022:
- Украина: Kalush Orchestra – Stefania, 631 балл;
- Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN, 466;
- Испания: Chanel – SloMo, 459.
Группа Kalush Orchestra исполняла песню Stefania и выступала в финале Евровидения-2022 под 12-м номером. Сразу после завершения номера музыканты Kalush Orchestra обратились к европейцам: попросили их о помощи прямо со сцены. Формально все это напоминало политическое высказывание. Подобные вещи в любых формах запрещены на уровне правил.
Почему организаторы Евровидения не дисквалифицировали Kalush Orchestra
В официальных правилах на сайте Евровидения подчеркивается, что конкурс остается неполитическим событием. Все решения по его организации принимает Европейский союз вещателей. Туда входят компании, которые транслируют Евровидение и отчисляют денежные взносы в пользу союза. Европейский вещательный союз не хочет быть политизированным.
Россия не участвовала в Евровидении-2022 (о причинах – тут). По политическим причинам организаторы Евровидения исключили из конкурса Беларусь. Эта история тянется уже больше года: EBU нашел политический подтекст в текстах заявленных белорусских песен. Членство национального вещателя Евровидения в Беларуси приостановлено с весны 2021 года.
Случай Украины никак не подходит под правила о политике – так думают организаторы Евровидения. Они посчитали высказывание Kalush Orchestra обычным, поэтому в адрес группы не последовало никаких санкций. По сумме баллов от национального жюри во время голосования Украина шла в пятерке лучших. По баллам от телезрителей – с отрывом победила.
Какие политические скандалы уже были в истории Евровидения
История Евровидения идет с 1956 года. До 1999-го сам конкурс выглядел другим: с участниками выступал оркестр, постоянно менялся дизайн призов. Политические скандалы случались на всех исторических этапах Евровидения. Чаще всего они представляли собой демонстрацию флагов и текстов. Все шло к конфликту между странами: Армения – Азербайджан, Израиль – Палестина.
В 2009 году из-за номера с политическим подтекстом организаторы Евровидения исключили Грузию. Причиной был именно текст песни, хотя на Евровидении запрещены вообще любые политические жесты. Все подобные вопросы идут через EBU – союз обрабатывает и обвинения в плагиате. По такому поводу на Евровидении уже тоже происходили дисквалификации.
Бан предусмотрен за любое политическое выступление или спорные ситуации. Так в 2016 году организаторы Евровидения отказались от флага Палестины. На Евровидении-2016 армянская певица Ивета Мукучян запомнилась другой историей: подняла флаг Нагорного Карабаха и чуть не получила дисквалификацию. Позже Мукучян объяснила: «Я просто хочу мира».
Политические истории происходят и из-за вещателей. Ливан планировал дебют на Евровидении в 2005 году. Все сорвалось из-за национального запрета на трансляцию конкурса – местные законы запрещали израильский эфир. EBU в ответ на этот внутренний конфликт страны дисквалифицировал Ливан на три года. С того момента дебют страны так и не состоялся.
Independent еще в 2015 году назвал Евровидение политизированным конкурсом. Украинская певица Джамала позже выигрывала Евровидение и объясняла, что политику там игнорировать нельзя. Политические пристрастия проходят даже через голосование на Евровидении, но эта проблема частично решена. С 2009 года перед телеголосованием свои баллы выставляет жюри.
Напряженный момент произошел в 2015 году. Тогда под запрет на Евровидении попали флаги Страны Басков и даже Уэльса. Так это со ссылкой на правила объясняли организаторы: «Европейский вещательный союз стремится к тому, чтобы на Евровидении не было политических заявлений, несанкционированных коммерческих сообщений и оскорбительных комментариев».