Почему Евровидение не дисквалифицировало группу Kalush за лозунги со сцены, хотя правила их запрещают

Почему организаторы Евровидения не дисквалифицировали Kalush Orchestra

В официальных правилах на сайте Евровидения подчеркивается, что конкурс остается неполитическим событием. Все решения по его организации принимает Европейский союз вещателей. Туда входят компании, которые транслируют Евровидение и отчисляют денежные взносы в пользу союза. Европейский вещательный союз не хочет быть политизированным.

Россия не участвовала в Евровидении-2022 (о причинах – тут). По политическим причинам организаторы Евровидения исключили из конкурса Беларусь. Эта история тянется уже больше года: EBU нашел политический подтекст в текстах заявленных белорусских песен. Членство национального вещателя Евровидения в Беларуси приостановлено с весны 2021 года.

Случай Украины никак не подходит под правила о политике – так думают организаторы Евровидения. Они посчитали высказывание Kalush Orchestra обычным, поэтому в адрес группы не последовало никаких санкций. По сумме баллов от национального жюри во время голосования Украина шла в пятерке лучших. По баллам от телезрителей – с отрывом победила.